林正儀：老故宮與新世代接軌

2017-06-26

〔記者凌美雪／專題報導〕「資訊科技時代，青少年及兒童多沉浸在網際網路世界，對於實體世界的事物感覺疏淡冷漠，」甫以運用雲端技術開設的「故宮教育頻道」獲得「政府服務品質獎」，故宮院長林正儀卻頗感憂慮地說，「知識的學習環境產生劇烈改變，使得博物館教育推廣更顯得無力。」如何吸引新世代走進博物館，是故宮目前必須思考並尋求突破的課題。

符合年輕世代的新學習型式

林正儀表示，「除了透過更創新的教育手法，故宮也嘗試走進校園、招募故宮青少年文化大使，在策展及辦理活動各方面都積極與年輕世代們的新學習型式接軌，來誘發年輕人對這些人類文明知識與文物美感產生興趣。」

譬如「 故宮青少年文化大使培力計畫」就是「暑期高中志工」的轉型，希望藉由「故宮的青春代言人」增進與青少年間的互動連結。林正儀說，「故宮在暑假期間舉辦的活動形式，透過多元體驗啟發青少年重新理解並詮釋故宮文物，進而創新運用於日常生活美學中。」期待在「故宮青少年文化大使」的號召下，也吸引更多青少年親近博物館。

又如故宮長期以來也與鄰近的雨聲國小進行館校合作，每年邀請該校師生參訪故宮，搭配學校課程，讓孩童利用故宮文物認識古文物藝術。今年更擴大合作延伸為一到五年級，並加入學校圖書館團隊，以「青銅與文字」為主題，在課堂上運用複製文物及DIY手作課程，引導學童從青銅器上的紋飾，聯想到動物園裡可以看到的動物，發現老祖宗早已維妙維肖地將這些動物裝飾在青銅器上，而與現實生活經驗產生微妙連結。高年級的孩童則進一步認識青銅器上的銘文及族徽，發揮想像力，創作屬於自己文字密碼與作品的青銅銘文相框，希望一改孩童的刻板印象，進一步探索故宮青銅器文物。

無牆博物館與青少年零距離

至於最近與政治大學合作的「文山雅集： 琴聲藝動‧墨舞狂草——故宮新媒體藝術展」，則是近年故宮將文化與科技結合的成果，也是「以VR虛擬實境，打造無牆博物館」的延展推廣，參觀者可自〈春雷鳴曲〉互動裝置體驗撫弦鳴琴之樂；於《自敘．心境》VR虛擬實境展區體驗墨舞狂草、虛擬揮毫；或由《神遊幻境－繪畫VR體驗區》，走入院藏宋末元初畫家趙孟頫的名畫〈鵲華秋色〉，藉由VR沉浸式體驗文人意境山水，探索書畫本質。

「故宮是個充滿知識與美感內涵的傳統博物館教育場域，」林正儀說，「必須思考以創意化及實用性貼近年輕族群思維，透過更多元參與式的體驗活動，引導青少年以凝思美感客體或藝術的直接接觸方式，感受古文物之美。」