旅義聲樂家李佳蓉詮釋《強尼‧史基基》 先助講

2017-06-27

〔記者凌美雪／台北報導〕將於7月下旬登場的浦契尼歌劇「三部曲」，不僅請來美國聖路易歌劇院藝術總監暨歌劇導演詹姆斯．羅賓森（James Robinson）親自執導，演出卡司也相當堅強，包括活躍於歐洲各大歌劇舞台的台灣旅義戲劇女高音左涵瀛、林玲慧；韓國青壯世代首屈一指的男中音孔炳宇；千挑萬選，飾唱《強尼‧史基基》著名詠嘆調〈我親愛的爸爸〉的旅義女高音李佳蓉等，可說挖掘並統合了國內外優秀聲樂家。

其中，還在義大利攻讀聲樂最高文憑的李佳蓉，已有多年活躍於Verona音樂節，首度回台擔綱歌劇演出。「在義大利這麼久，對自己故鄉的表演圈卻很陌生，」李佳蓉說，「既興奮又緊張。」為此，李佳蓉還特地比其他音樂家們提早回台排練準備，並參與7月1日在誠品信義書店舉辦的免費歌劇推廣講座，將與NSO獨奏家群於現場演出〈我親愛的爸爸〉。

在《強尼‧史基基》中，李佳蓉飾演「史基基」的女兒「勞蕾塔」，是僅次於「史基基」的重要主角，李佳蓉認為，最大挑戰是勞蕾塔的輕抒情女高音，很難唱出具獨特個性又動人的版本。

實際上，李佳蓉剛於5月與林玲慧在義大利同演《修女安潔麗卡》，此次同樣由林玲慧擔綱安潔麗卡，她飾演小修女。在台灣的演出會有什麼不同嗎？她說，「等導演抵台開始排練後，我相信會有不同的火花。」