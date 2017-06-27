〈廢核救家園〉台灣核電太老朽 連連出包還要上場

2017-06-27

文／劉黎兒

Q：台灣核電從核一到核三連連出包，不斷跳機或停機，這樣沒關係嗎？經濟部長李世光還表示，若今夏供電告急，重啟核一核二是選項，這樣OK嗎？

A：這當然是不OK的呀，6月上旬，3個核電廠連連出包，台灣這些用了卅幾年的超老朽爐，反應爐脆化嚴重，而且機組零件都爛糊糊的，怎麼經得起連續出包，不斷跳機、停機的，核電是不能這樣開開停停的。

反應爐長年遭中子線曝射，突然降溫，會如玻璃杯般因溫差而爆破，甚至導致核反應失控的大爆炸；專攻金屬材料的東京大學榮譽教授井野博滿警告，這種脆化爆炸的核災可能比福島核災還要嚴重，日本反應爐脆化最嚴重的是玄海核電1號機，連九州電力也放棄重啟，只敢申請重啟3、4兩機。

核電老朽脆裂最為恐怖，九州電力還隨時檢測公布玄海反應器鋼壁的脆裂度，像是1號機反應爐壓力容器在8年前脆裂溫度已高達98度，比1975年開始運轉時的零下16度高升到100多度，若內外側急遽降溫，就會像在熱玻璃杯加入冷水般突然爆裂；井野指出，鐵達尼號就是鋼材脆裂溫度是27度，遇到冰山船身就裂開了。

台電對老朽核電操過度，脆裂度會遠比日本嚴重，亦即若無法一直維持8、90度高溫乃至100多度，突然降溫或受壓，反應爐可能爆掉，但台電從未公開真相；單單從反應爐因為中子曝曬而有脆化問題，因此不得不隨時維持100度高溫的這種現象，就知道核電本身是一種很瘋狂發電方式。

反應爐必須一直維持在一個高溫，只能慢慢降溫、停轉，否則很可能突然爆裂，開機又馬上出包而跳機、緊急停機，搞幾次下來，隨時都可能突然發生脆裂爆炸的，釀災後一切就來不及了。

如此超老朽核電，怎還可用來當夏天電力不足時的緊急備用電源呢？經長李世光去年就曾想拿核一當做緊急用電源，已經因為沒有基本核電知識而遭打臉，今年難道還要重新再被打臉一次嗎？

全球反應爐的平均壽命是23年，核一核二核三都用了3、40年，早就夠本了，最主要的是太危險了，為什麼故意要用這種冒生命危險的超老朽核電呢？

蔡政府不能只是抓著「2025非核立場不變」一句話，就為所欲為，不能動輒拿3個超老朽核電來威脅恐嚇台灣人了；蔡政府不能一再愚昧地讓台電依然拿缺電來欺騙台灣人，據2016年經濟部能源統計年報，台灣發電機組的產能在2015年底已達48,703.2MW（百萬瓦），而最高的瞬間用電量不到36,000MW，根本還有有12,000MW的供電餘裕，就算經濟部管理很糟糕，也不至於缺電，拜託別再動輒喊缺電，讓台灣人每天都坐等核災發生。