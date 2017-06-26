〈異同OPEN講〉你尊重我 我也尊重你

2017-06-26

文／蔣明白

在「同婚釋憲案」通過的這一個月當中，總會有同事或朋友對我說：「同婚案贏了，你一定很開心吧！」

其實，我非常不喜歡從輸、贏的角度來看待「同婚釋憲案」，因為，如果能藉由同志婚姻法的推動，而使社會大眾更理解民主、法治、平權、尊重……的真正內涵，那才是同婚議題最重要的收穫。

像是我身邊一些比較固執、保守的長輩，立場就已經有了明顯的鬆動，原先，他們總是會以傳統或道德做為誓死反對同婚的理由，但是如今他們卻只是悻悻然地說道：「誰管他們同志要不要結婚啊！反正我的孩子都已經成家了，同婚關我啥事啊！」

這些長輩因為時代保守、資訊封閉，所以他們把從沒有親眼見過的同志妖魔化，應該是可以體諒的事，但這並不表示他們有權利反對同志婚姻法；同樣的，宗教教義當然也不能做為反對同婚的理由。

4月份，一向致力反同婚運動的團體「滿天星素人連線」，就因為理念不同，而在臉書宣布「反同不想玩了，請教會自己去玩」，他們並且將轉型成「社團法人滿天星反毒陣線」，專注於反毒運動；另外，在「同婚釋憲案」通過的當天，香港知名歌手鄭秀文正在台北舉行演唱會，身為虔誠教徒的她不但支持同婚，而且也在信仰中找到了平衡點，她說：「我尊重別人，但我心裡面會守住我的信仰，守住我對上帝的關係。」

是的，每個人都有自己堅持的傳統、信仰、道德和價值觀，但是在法律之前、人人平等，以及服從多數、尊重少數的民主精神下，任何人都應該學習如何接受和適應。

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）