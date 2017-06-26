〈50 Plus〉同學會 跟著歲月跑

2017-06-26

文／呂政達

這是一則選擇題：你去過同學會嗎？高中還是大專的同學會，已經離你多遠了呢？隨著歲月消逝，你參加同學會的感受是什麼呢？1.興奮，又可以見到一起長大、做夢的老同學了。2.冷漠，還不是一些長不大的內心小孩在那邊比人生的分數。3.畢業就畢業了，我從不參加同學會。4.感傷，現在的同學會都快變成告別式了。

每隔10年、20年或30年參加同學會，據說會有不同的生命感受。但電影《大寒》中那種昔日老同學乾柴燃烈火的情節，應屬少見。

有名40多歲的女生說她去過幾次同學會，一開始大家團團坐，問同樣的問題，問過一輪後，她還沒有結婚的身分就變成異類，下次眾人見到她就問為什麼還沒有結婚。她說，後來她就不再去參加多數人都已結婚的同學會。

同學會也會重現你高中、大學的情況，本來大家還有模有樣地坐在一起，很快的，高中時候熟絡的小圈圈恢復記憶，小圈圈照常還是小圈圈。但是，如果能夠打破過去的僵硬，在中年後重新省視現在的人際關係，在同一個似曾相識的同學圈間找到新的火花，在老同學身上發現更多的意義，這才是開同學會的真正價值。

最怕聽到的是當年的暗戀對象一點也沒有認出妳，等到妳報出名字後，又故做熱絡地說一聲：「啊，妳一點也沒有變。」沒有，請他仔細看清楚，妳變老了，但妳也變漂亮了。

另一種讓人害怕的是當年埋下了時空膠囊，約定10年後要挖起來一起閱讀，在10年的同學會後，又一起埋了新的時空膠囊進土，又做了10年的約定。「讀自己10年前、30年前許下的願望，其實是很感傷的一件事，中年以後，當年的未來許願就變成了殘酷的事實。」終於在他們30年的同學會上，從全班30幾個人捱到只剩下不到個位數來到的同學會，又有人提議要埋時空膠囊，她說：「我只剩下一個願望：天下太平。」

也有人懷念同學會變成癮，50幾歲的黃君為同學會訂製制服，不是拿舊制服來考驗自己瘦身減肥的成果，而是給每個人訂製新的高中制服，還繡上學號和姓名，每天發信給同學倒數計時。那場在宜蘭礁溪溫泉辦的同學會，謝絕攜眷參加，重現當年這一班都是男生的場，但是，當年一起做過的那些瘋狂的夢，還是一樣嗎？

中年以後，偶爾會強烈地懷念起高中或大學同學，那是正常的。渴望看到當年年輕的臉孔一起長皺紋、一起變老，讓人覺得生疏又安慰，覺得自己跟自己的過去還有著某種連結，覺得老去總算不是一個人的事。