〈田舍生活〉古典風格的家

2017-06-26

文、圖／王孟婷

鄰居長輩一戶戶地搬遷至老人公寓或兒女的家裡，他們鄉居生活的老房子，對高齡人士來說空間太大，這些老家都承載著長長的家族歷史。

認識的鄰人在搬家過程中，翻開家族塵封的記憶物品，分送許多昭和時代（1926～1989）的老物，讓身為外國人的我，有機會親眼見到日本前一世代遺留下來的痕跡。這些高齡80歲前後的家用品，意外的狀況良好，大多家具都帶著高雅的舊木色澤，時代感之外，因品質良好，有種當代少見的纖細氣質，我就此在日常生活珍惜使用著這些舊家具，因此甚少有機會買家飾用品。想著八、九十歲鄰人們對於祖父母時代留下來的物品，一輩子的生活痕跡不得不捨下，偌大的屋宅賣不出去，他們是怎樣的心情呢？

少子化的深刻社會現象，在寧靜的小地方像水波一樣一波波擴張開來，沒有什麼擋得住時代的變遷。

〈想當年〉不同家族富裕記憶

某位長者在整理衣櫥後，拿出了自己少女時代的和服，和服用紙張完整地包裝覆蓋著，她翻開衣料眼睛閃閃發亮地說：「這兩件和服當年的價格可以買兩間房子喔！是我父親買給我的，當年我可是千金小姐呢。」

「這個衣櫥是我母親嫁來的嫁妝，她是來自花族（華族）。」華族，是日本於明治維新後至《日本國憲法》頒布前（1869年～1947年）存在的貴族階層。

「這件皮草我當年花了200萬日幣買的喔，以前開美容院可是很賺錢的。」

每位長者不同的記憶，來自富裕家族或經歷泡沫經濟最物質的世代，看著大批質感良好的家居用品，再也沒有人能使用，我也思考著人是否需要擁有那麼多東西？終究在購買物品的當下，都是非常快樂，至今談及仍然會感到自己閃閃發亮的時代，眼前已然演變為空屋率超高的少子化年代，這些屋子與這些美好的物品，將何去何從？

目前承租的屋子也有180年歷史，想過有一天搬家後，房東先生該拿房子怎麼辦？思考我們這一代不再夢想擁有房子，不願意當銀行與建商的奴隸，這些事，在日本的鄉下空屋率超高的情況顯而易見，在我有生之年也能在台灣看到吧。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本九州的大分縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。