〈台灣人在世界角落〉孔子第75代 在秘魯有「愛」無類

2017-06-27

文／世界微光 照片提供／孔祥正

秘魯（Peru），遠在南美洲的沿海國家，官方語言為西班牙語，卻擁有250萬、占全國10%人口的華裔血統居民，名列全球華人人數前10多的國家。

如今，為數眾多的華人分布秘魯社會各階層，不過，20多年前，這裡的華人來到秘魯，大多只是將其當做前進其他大國的跳板，僅有少數留下，「當時的秘魯貧窮、內戰不斷，好不容易離鄉打拚，誰會想留在一個不穩定的國家？」曾在秘魯服務3年的台灣宣教士孔祥正，說著當時他看見的華人景況：「大部分華人都來做生意，最典型的模式，就是在唐人街上開一間小小的雜貨店，中國人則多是福建來的福州人，通常經營中國餐館。他們一句西語都不會說，來到秘魯，是為了在兩、三年內拿到秘魯護照，比較容易到其他富裕國家……」

孔祥正在唐人街上開了西語班，幫助這群走投無路、甚至為了護照與黑幫打交道的異鄉人，有些人因此得以融入秘魯社會，就此落地生根。

不過，初孔祥正來到秘魯，並非只為了華人。

〈時局動盪〉恐怖攻擊頻傳 卻攜家帶眷前往

身為「金氏世界紀錄最長家譜」孔子家族的第75代，孔祥正卻對中華文化很生疏。由於父親從事貿易、外派多國，孔祥正從小就擁有不少跨文化體驗：生於台灣，在韓國讀華僑小學，又到秘魯念中學，一口流利西語，最後在美國完成大學和研究所學業。

「畢業後當了1年工程師，一開始做得很高興，心中卻漸漸感到空虛。」他念完神學院後成了牧師，聽聞秘魯有需要，便帶著妻子和兩個孩子前往。那時是1989年，正是當地反政府武裝組織「光明之路」（Shining Path）猖獗之時。

「光明之路」是秘魯一個非法的極左翼共產政黨，自稱「秘魯共產黨」（Partido Comunista del Perú），被歐美國家和秘魯政府列為恐怖組織，也被評為「拉丁美洲最血腥的游擊組織」，頻頻攻擊商區、重要建設和政府機構，後期也開始攻擊平民，「首都利馬幾乎每天都有汽車炸彈爆炸，無數警察遇害，我們總覺得下一個受害者就是自己……」當年經歷這一切的民眾說。

〈得到認同〉因為愛 連結貧窮世界

秘魯的悲歌不只如此，檯面上，有明目張膽的暴力攻擊，無形中，還有無所不在的貧窮。

「我們服務的秘魯教會，照理說屬於所謂的中產階級，但全國經濟被打擊得很嚴重，汽油跌到比水還便宜，通貨膨脹漲到百分之幾千，中產階級變得越來越窮，原本有車的朋友，後來都不開了，因為養不起車。」在這裡，窮人是無法避而不見的群體，「無論開車到哪裡，等紅燈時都會有人敲玻璃要錢，滿街都是擺攤小販，我問當地教會是否能開始窮人的服務，反而被勸告『你們是外國人，不了解這群人，為了安全，最好不要碰』，但生活在這裡，每天都會遇見他們。」孔祥正慢慢認識了「窮人」：「景氣不好的時候，我們會少買東西、少去餐館，但真正的『窮人』是什麼？他可能有一些錢度過一星期，一星期過後，他真的就一無所有了。」

1990年，生於秘魯的日裔移民二代藤森謙也（Alberto Fujimori）當上總統，大刀進行反恐和經濟改革，「他一當選，立刻把汽油調漲30倍，那一天，整個城市都停止了──沒人搭得起公車，餐廳、超市大門緊鎖，店家擺出沙袋和機關槍，因為怕被搶劫。」那天，孔祥正剛好在向一位貧民區的男子傳教，看到這樣的情勢，男子說，完全不知該如何生活，「我問他住哪，想找一天去看他，他說『很遠，你們不要來看我。』原來，他住在市郊的貧民區，不是政府可以控制的範圍，恐怖份子都在那裡招募人手，他認為對我太危險。」但孔祥正為了傳教，過了一陣子，仍然決定去拜訪那個社區。

「一個小區，有2、30個家庭，每個月大家湊一次錢去批發市場買菜，每天一起煮一餐飯。」秘魯人最重要的一餐是午餐，通常下午兩點用餐，但這個社區卻從早上5點開始做飯，「原來，物價太高了，買不起廚具，他們只有一個共用的大鍋子，輪流煮飯、煮菜、煮湯……煮5、60人的午餐一起吃。」孔祥正回憶：「我問他們，政府有些扶貧的辦法，你們不是可以申請嗎？其實他們有去，但心裡很不舒服，因為那邊的人都看不起他們，覺得『你們這些人又來了』。」

孔祥正和教會沒有錢，也知道隨意給錢會造成服務對象不健康的依賴，決定每個月幫忙買菜、貼補社區，還送了兩個大鍋子，「如果他們湊了100塊，我們就另外貼補100塊，湊了50塊，我們就貼補50塊。我們開車載他們去買菜，下車幫忙扛菜……其實只是做了一點點，他們心中卻比較有認同感。」

〈前往下一站〉不當英雄 交棒給當地人

有天，他們問孔祥正，能不能去他的教會看看，「我說，當然可以啊，結果一來來了30幾人，塞滿了平時不過80幾人的會堂。」孔祥正回憶：「這30幾個人，讓這間教會改變了。」教友大多屬於中產階級，平時很少接觸到這群人，他們一來，雖然外在穿著都不一樣，但兩個世界彷彿在那天融合了。「原本對扶貧沒熱情的、因不了解而害怕的，都慢慢改變了，後來這個社區的工作就轉移到教會手上。」孔祥正說，很多宣教士去的國家都不穩定，可能隨時會被趕走，「我們不應該當外來的英雄，而是交棒給當地人，讓工作可以永續。」

孔子周遊列國，為求實踐理念、有用於世，他的後代子孫呢？藤森逮捕古斯曼的同年，孔祥正服務的社區慢慢上軌道，敬天畏天、有「愛」無類，他們一家離開了秘魯，前往下一個有需要的國家。