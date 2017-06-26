〈愛情不簡單〉單獨約會都辦不到 怎麼談愛?

2017-06-26

文／CT.7

約會不外乎吃飯、看電影、唱歌、郊遊，奇怪的是，有很多男孩子無法輕鬆地跟他心儀的女孩單獨約會。

「我們去吃飯好不好？」他問心儀的女孩，女孩沉吟了一下。因為害怕被拒絕，男方立刻接著說：「我朋友也會一起來，他們很搞笑喔！」我還常接到朋友來電：「出來喝咖啡啦！」本來以為是他想跟我聊天談心，結果我人一到，看到還有一個陌生的女孩，大概就明白了，這個男孩跟想追求的女孩出來，卻找不到可以讓對話源源不絕的話題，所以找救兵陪約會，最後，明明送了鮮花跟香水，女孩還是不願意更進一步。也難怪，如果你連單獨約女孩出去的勇氣都沒有，又怎麼可能得到佳人青睞呢？

剛開始，我以為這是因為男生容易緊張或個性比較木訥，所以需要一些讓場面融洽的調味料，來補強他們不擅長說話的小缺點，但後來我發現，即便是出社會身經百戰的男性，或是已經擁有了他喜歡的女孩，這種問題仍然持續。除了睡覺，和那檔愛做的事，他們無法在一個空間裡，和女友安靜地待在一起。

於是，所有的約會都要朋友陪，所有的電影都是整排熟人輪著一桶爆米花，所有的旅遊都是團體照……，要不要乾脆開個民宿呢？不然等到結婚之後，兩個人乾瞪眼的日子該怎麼過？

有人以為戀愛應該有講不完的話、拍不完的照，過得熱鬧精采，但事實上，最好的愛情模式卻是，我們在一個空間裡，偶爾談話，偶爾胡鬧，或者安靜地各做各的事情，也不覺得無聊。