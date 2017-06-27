〈愛情隨堂考〉誰愛當眾放閃?

2017-06-27

文／佛洛阿德

你會選擇在身體哪個部分穿環，表現自己的特色？

A. 眉毛

B. 鼻子

C. 耳朵

D. 肚臍

〈解析報告〉

選擇A的人

你認為愛就要大方表現出來，沒必要扭扭捏捏，因此特愛到處放閃，不過次數過於頻繁，而且動不動將舌吻與愛撫等閨房級的親密肢體動作，搬到公眾場合表演，由於你的放閃尺度實在太大，逼得旁觀者尷尬到不知眼睛該往哪裡瞧才好，所以勢必要夠大膽的戀人才能夠配合你放閃。

選擇B的人

你很愛當眾放閃，陷入愛河時，熱情像火燃燒，每回望向情人的眼睛滿滿是粉紅愛心，肢體更是黏緊緊對方，既藏不住也不想掩飾你倆感情正是甜蜜火熱，你還想要藉由放閃行動，向親友炫耀你的幸福，另外也是要對其他情敵宣示主權，表明情人現在只屬於你，警告旁人別妄想染指。

選擇C的人

你認為戀愛本來就僅是兩人間的私事，親密動作適合在家裡，在公共場合牽牽小手就足夠了，無需透過放閃來向陌生人證明你倆的甜蜜。會替人著想的你，即使在與熟悉親友聚會時，也排斥親密放閃，你覺得這將刺激單身無愛人的親友，所以會刻意避免放閃，另一半想放閃你還會技巧性阻止他。

選擇D的人

感性的你不是不會放閃，而是要看心情好壞和時機而定。與情人交往之初，你較為慢熱和害羞，此時你相當排斥在公共場合放閃，等到兩人感情穩定，在外面你也能夠自然表現熱情的一面，甚至會採取主動。但在你情緒低落時，臭臉的你將毫無放閃的心情。