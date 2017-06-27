〈女人的愛情塔羅〉天啊 我的愛情好不順

2017-06-27

文／塔羅女巫 傅子綺

前一陣子我收到一個網友的訊息，說她「最近愛情又有點不順」，「又」是一個重要連接詞，因為這不是她第一次「愛情不順」，之前有過「他不願意帶我去見朋友」、「他不願意正面回答愛不愛我」類似這樣的不順。

我們都知道在愛情中不受到肯定的愛是很不安的，不過因為我跟這位朋友已經有過多次交流，我也知道這些雖然是問題，但也不算「致命」的問題。於是我回答她：「既然這不是第一次，妳也就不用太焦慮了，因為妳已經知道妳總是會碰到不順，但最終都能得到解決，然後繼續往前走。」

我的回答讓她哈哈大笑，並且稍微釋懷。我們經常會發現，我們對愛情的種種疑惑，其實都還沒有進入真正的愛情陣仗，所有問題都是我們自己猜測的。對愛情感到憂愁時，通常任何情境都是不確定的，妳跟對方還在玩猜謎的時間，所以這時誰認真誰就有煩惱，任何不願意表態的腔調都讓妳覺得這愛情沒戲唱，也會擔憂又是一次的浪費感情。

品味愛情的煩惱 其實是對自己刷存在感

這種對愛情猜謎遊戲的恐懼，其實是自己感受自己存在的手段，就是所謂「對自己刷存在感」。妳對自己的憂慮，其實是期待自己認知自己還算活得有趣味，感受自己有情緒起伏，而不是在茫茫人海中只是為了生存而活著的行屍走肉。

當妳以為這些苦很酸很澀的時候，妳每一次的品味反芻悲傷，都是內在靈魂最有詩意的時候，席慕容的《無怨的青春》不就在描寫這樣的時刻，歌德的《少年維特的煩惱》不也就是這樣的題材，更不要說多少流行音樂都因為這題材被大眾唱頌著。

為愛猜測強說愁 與自己的情緒正面交流

與其甚麼都無謂地忍著，這種「為賦新詞強說愁」的憂傷，更具有讓生命活起來的價值，不是啞了的憂鬱，不是無意識的麻木，也不是對自己絕望地、無效地跟憂愁冷戰。說起來，這跟禱告的功能有些相同，因為認知這樣的苦，不管是跟誰說出來，都是一種對自己情緒的正面交流，不管是求救、求認同、求理解，或者只是討拍，都有自我成長的正面價值。

所以下次假如有朋友跟妳訴說這種哀怨，千萬不要感到很煩地拒絕她，她還在利用這階段感受自己的存在跟自我認識。當然，如果妳也經常有這種他愛不愛我的猜測，妳也不要難過，不是因為妳感情又不順了，其實是妳還在認識自己要的是甚麼感情，還在自我成長的路上前進，等妳真正認識了自己想要的，就不會有這麼多猜測了。

〈塔羅幫幫忙〉

下面的測驗可以幫助妳了解自己「為何又感情不順了」，以及該怎麼應對。以下有一張空格牌，寫著WOMAN(女人)，請從以下的幾張牌中選一張放進去，哪一張是妳想選的呢？這張牌將顯示妳期望自己未來談戀愛的方向。

如果妳選的是「寶劍女皇」

妳認為女人一定要有智慧或是話語權，在愛情中才有價值。就算談戀愛，妳也不希望自己失去聲音，好像甚麼都要聽男人的，當然妳一定希望男人愛妳是因為妳的智慧或是特殊的優點，希望別人認可妳的能力。

如果在愛情初期階段妳煩惱對方愛不愛妳，那是因為妳對自我的肯定感受到了挫折，妳憂慮對方不愛妳是不是因為不夠肯定妳的好。

其實愛情不是誰好誰不好，不管對方有沒有愛上妳，妳都應該繼續相信自己的優點，不要因為一個愛情對象而被打擊。

如果妳選的是「權杖4」

妳期待在愛情中得到肯定是因為妳一直期待遇到一個能一起合作，或擁有同樣價值觀、能共同走下去的生命夥伴，愛情是一種生命的結合，這件事讓妳覺得不孤單。所以妳需要經常能伴陪著妳的伴侶。妳不是很能自處，比如說一個人去看電影這種事就會讓妳覺得憂傷，更別說一個人去旅行了，妳可能根本沒這樣的慾望。其實不管有沒有愛情對象，妳都應該可以享受獨處、享受自己一個人的幽靜。

如果妳選的是「聖杯6」

妳喜歡被需要，人的價值度就是被需要嘛！這就是妳認可的愛情，或是社會規則，如果有人讓妳可以奉獻，妳會分泌更多腎上腺素，好像整個人活起來了，妳享受照顧他、被他需要，被依賴的感覺讓妳好有存在的價值喔！

其實這世界可以照顧的對象很多，不是只有愛情對象才能讓妳有存在的價值，妳要奉獻一定可以找到標的物的。

如果妳選的是「節制」

妳希望自己被崇拜得像個女皇，或是自己有某種神力被人家景仰，基本上妳很愛自己，妳會希望愛情的對象寵愛妳、關注妳，隨時把妳放在世界的中心，像衛星一樣地圍著你繞圈圈。妳認為如果他愛妳，一定會把妳捧在手掌心，這就是妳喜悅的來源，妳只是希望有更多被關注的情境，這也代表妳人生喜歡更多舞台，所以比較自我一點。

（塔羅牌卡提供／傅子綺）