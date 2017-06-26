維納斯的呢喃（6／26～7／2）

2017-06-26

文／占星師 娜塔

桃花星運行於土象金牛座，因此土象人（金牛、處女、山羊）能交好運，在拓展人際情緣時特別順暢；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）本週除了沾光土象之外，也有水象的行動星助一臂之力，因此水象朋友比往常都更可以自信地站出來，讓大家看到你們溫和又堅定的魅力，人際關係也容易連結，惟巨蟹座要注意與親密友人的摩擦；火象星座（牡羊、獅子、射手）受到榮譽和金錢的雙重驅動，進入攢錢優先的週期，獅子座宜注意健康；風象人（水瓶、雙子、天秤）的人脈一向不錯，本週人脈促成業績，帶來進財，乘勝追擊的你，焦點是經營業績，而不是人際桃花。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★

單身牡羊因工作忙碌，同時與家人觀點不一而產生爭吵，想搬出去住，惟衡量利益得失後，可能又不想搬了；有伴牡羊和伴侶各自為政一段時間，你們慢慢了解到當自由無限上綱時，關係可能太疏遠而難以修補。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★★★

單身金牛外緣佳，向外發展容易拓展知名度，職場與人合作機會多，惟與夥伴的利益分配需清楚，以免被占便宜而心裡悶；有伴金牛人際桃花發威，惟伴侶的容忍度不大，恐怕引起嫉妒，宜把伴侶納入社交圈，避免醋火。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★

單身雙子職場雜事多而煩心，工作上期待已久的大獎有可能遭破壞而中斷，宜冷靜行事，理出破壞力的來源；有伴雙子和伴侶近日價值衝突再起，你注重實用性，伴侶看重裝飾性，最好將決定權次數一人一半，不用吵架。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★

單身巨蟹若有需要捍衛的目標時，力量強大不可摧，你不能坐視合作夥伴為利益而忘卻最初信念，寧可合作破局；有伴巨蟹和伴侶宅在家容易火爆，外出旅行或辦活動，就各自生龍活虎，展開獨立辦事的長才。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★

單身獅子職場權責攀升，忙碌不已，你享受能發揮影響力的週期，惟壓力來襲，注意背脊和胃腸容易出現慢性病症；有伴獅子忙工作，假日特別需要休養生息，伴侶則依然充滿尋求創新的樂趣，進入一個各自管理的狀態。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★★

單身處女座若有舊愛糾纏，容易因舊事起怒火，不如完全放下，向外發展易有全新邂逅，舊愛結束，新對象才有空間；有伴處女座在伴侶關係中易感受到委曲，把焦點放在個人創作，或透過社群團體自我實踐，就能去除價值低落感。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★

單身天秤在職場展開競爭與帶領的力量，對外對內都有小人破壞力，必須保持全面覺察，幸好廠商贊助也是你一大資源；有伴天秤和伴侶演進到各自管理的週期，你手上擁有主導權，能決定大小事，注意過度主導時，伴侶形同虛設。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★★

單身天蠍玩心大動，旅行遷移運強，人際桃花跟著流動，親水是最佳活動之一，朋友們都會刻意幫你安排約會；有伴天蠍可能與兄弟手足有口角，而伴侶是幫助你平衡思考的人，不致做出太絕斷的決定。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★

單身射手樂在工作，運用理財技巧讓財變大變多，真是樂趣，注意投資若太執著某些專項，損財過度不好受；有伴射手和伴侶對金錢的管理與使用意見相左，要拿去投資或舊屋拉皮，是相互溝通觀點的機會。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★★★

單身山羊人際桃花暢旺，易有約會對象，對方個性踏實、能承諾愛情，穩定負責的本質與你旗鼓相當，值得關注；有伴山羊的控制慾遇上伴侶的決定力，易成爭戰，惟若能合作策畫親子活動，卻是好搭檔，關鍵是分享而不是主導。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★

單身水瓶職場忙碌耗費心神，你擅長為他人提供身心滋養的服務與計畫，本週易招來嫉妒破壞力，記得維護自身氣場；有伴水瓶和伴侶開始用食療或自然食材滋養身體，當身體發熱發炎時，不要馬上用退燒藥，宜先觀察身心狀況。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★★

單身雙魚能夠勇於說出自己的主張和想法，有別於平日低調的魅力，你在社群擔任號召與組織工作，影響力也擴大；有伴雙魚和伴侶投入相像的社團生活，透過滋養弱勢或助人的工作，你們感覺生命有了不同的意義。