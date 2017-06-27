〈單身拼圖〉因愛解放 的靈魂

2017-06-27

文／喬思琳

年過四十的蓋瑞．普萊斯利（Gary Presley），別說跟女生談戀愛，就連和喜歡的女生牽手散步，他都無能為力，因為小兒麻痺的關係四肢癱瘓，手腳無力的他不想住看護所，為了能住家裡從事保險業的工作，僱請看護協助日常生活。

從來沒有談過戀愛的他，認為自己的存在對別人來說是種負擔，也不敢奢望有女生會愛上他。蓋瑞的看護布琳達是個單親媽媽，白天擔任看護，晚上念夜校，個性開朗的她和蓋瑞無所不談，慢慢打開他封閉已久的心房。

布琳達身兼數職，當她忙得不可開交時，蓋瑞會幫她帶小孩，小孩生病時，他也會幫忙照顧，就這樣兩人互相扶持，但儘管彼此日久生情，蓋瑞卻始終不願面對這份感情，「乞丐怎能奢望得到一匹駿馬呢？」蓋瑞和任何人一樣渴望被愛、被擁抱，可是卻不想成為任何人的負擔。但在布琳達的眼中，她看到的不是一位殘障人士，而是一個善良又美麗的靈魂，這個男人是她最好的朋友和心靈支柱，她愛他，願意和他共度一生。就這樣兩人結了婚，度過二十年，並且領養小孩，擁有幸福的家庭。

在認識布琳達之前，真正囚禁蓋瑞的不是他的輪椅，而是他的心靈，布琳達因為愛而完全接受他，這股愛的力量無比強大，釋放了蓋瑞自我監禁的心靈，讓他接受不完整的自己，勇敢被愛以及放膽去愛。

現代的人要的是羅曼蒂克，可是卻往往忽略了愛的真諦，當一個人真心愛你，不是因為你的長相、財富、頭銜或是所謂的條件，他愛的是你的個性、內在以及靈魂，兩個人完完全全接納彼此一起成長，這股愛會讓人變得無比幸福又強大。當我們期待愛人能完完全全接受自己的優點和缺點時，別忘了要先接受不完美的自己以及不完美的另一半。