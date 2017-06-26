〈幸福補習班〉同居時代 家務不擺爛

2017-06-26

文／亞美將

兩人住在一起最終還是會遇到生活打掃該怎麼分工合作，究竟該怎麼分清楚打掃的責任呢？有人看不慣環境髒亂，有人可以忍受一個月都不整理，這些生活瑣事最後總會演變成吵架。

朋友小蓁最近就遇到這個問題，每天心情都覺得很煩躁，她說這問題已經困擾她很久了，她不是沒試過跟另一半溝通，可是每次都不了了之，但是兩個人工作都很忙碌，女生覺得每星期的休假日就該要一起打掃家裡，但是男生卻覺得好不容易到了假日，當然要好好休息。

「我們每天都很忙，好不容易假日有相處時間，應該要一起打掃家裡，因為這是我們共同的生活環境。」小蓁說。「平時上班都很累了，假日休息妳還叫我做這做那的，我覺得這樣很像在加班。」男友說。

兩人就因為這樣開始鬥嘴吵架，女生覺得男生不願意花時間來整理家裡，男生覺得女生太咄咄逼人，一點都不體貼，吵到最後，女生放棄繼續叨念，男生也就得過且過。

硬逼打掃傷感情 看不慣就自己做吧

「妳知道這樣嘮叨很討人厭耶，妳看不慣就妳做呀，誰教妳看不慣！」朋友對小蓁說。「可是這環境是我們共同使用的啊，難道他不該一起出力嗎？」小蓁說。

「好，那妳說說，妳為甚麼想打掃家裡？」朋友問小蓁。「我是為了我們大家啊，而且我們有養貓，我希望家裡不要都是貓毛，打掃一下對貓也好。」小蓁說。「嗯，那妳以後就自己整理啊，為了貓整理，而且不要因為妳想要整理，就把別人拖下去一起整理，因為那是妳想做的事。」朋友說。

小蓁聽朋友這麼說，覺得好像也有幾分道理，只是心裡還是有些無法妥協。

正當小蓁還在思考朋友的話同時，另一個男性朋友看到她們在聊天，隨口問問在聊甚麼，便也加入了這個話題。他說：「我也覺得不該叫男友跟妳一起整理，因為那是妳想整理，不是他想整理。若他想整理的話，不用妳講，他自己就會整理。」小蓁說：「那如果你看不慣女友不整理，你會怎麼辦？」男性友人說：「看不慣的話，我自己會整理啊！」

小蓁覺得有點不可思議：「假如遇到一個一輩子都不願意整理家裡的對象，那該怎麼辦？」朋友開玩笑地說：「那就是你們生活習慣不合拍啦！他對生活整理的認知和妳不一樣，沒辦法達到妳的要求，當然也就不會在一起啦。」

強迫配合太自私 有效溝通磨合習慣

生活在一起久了，難免會有些摩擦，有些妳在意的，他不在意；妳想要的，他不想要；妳生氣，他覺得妳任性；妳要求一個答案，他覺得妳只是想逼他屈服，尤其是愈來愈對小事情產生磨擦，除非兩人都可以忽略掉那些小事，那麼就可以繼續相安無事地相處下去，然而人是有感覺的，日積月累下去總有爆發的一天。

生活在一起的日子，每天一起度過點點滴滴，遇到了無法理解對方的時候就要溝通，這個溝通是要有效果的，而不是像開了一個浪費精力與時間的會一樣，把問題一個個都丟出來討論，說出了心裡話，心裡好過了一點，最後卻甚麼都沒改變，問題還是懸在那裡沒解決。

我是蠻贊同小蓁朋友們的想法，有些事情不能硬要別人改變想法來配合自己，畢竟對方的性格是從小到大養成的，哪有辦法在短時間內改變？曾經聽過一句話：「想要改變一個人從小到大的習慣，搞不好花一輩子都做不到。」只是這樣一來，問題又回到原點，若妳是小蓁，妳會怎麼做呢？有點經濟能力的人也許可以找專業管家來整理，這樣兩個人都可以好好休息；若沒有能力請人清潔的話，那就只好自己做囉！誰叫妳受不了，不然，難道要跟他一起擺爛下去嗎？