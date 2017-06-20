94藝術實驗空間私房展 觀眾很有親密感

2017-06-20

〔記者楊明怡／台北報導〕作品揉合影像與書寫元素的范晏暖，和以窯燒呈現靜謐溫暖感受的彭慧容，2位中生代女性藝術家不同媒材的藝術品，在「94藝術實驗空間」相遇，竟呈現出如走進姊妹閨房的私密感，策展人黃中宇說，這便是「私房」聯展希望傳遞給欣賞者的情境。

范晏暖曾赴德國布朗斯威克造型藝術大學留學，創作生涯從雕塑開始的她，因為喜歡變化，不斷改變創作媒材，此次作品多為數位版畫、銅版畫以及一件不鏽鋼雕塑。彭慧容創作以雕塑為主，展出作品含括陶、銅、不鏽鋼和複合媒材，彭慧容認為，陶土最能保存手感和溫度，是她目前最喜歡的素材，包括〈有風吹過的房子〉、〈有樓梯的房子〉、〈雙層家屋〉等陶土系列作品，造型質樸柔軟，暗喻「守護」的象徵，也回應這次策展主題。

黃中宇是知名公共藝術創作者，座落在市民大道與敦化北路交叉口那隻醒目的斑馬屁股雕塑〈時間斑馬線〉就是他的作品，他說，回國後和藝廊、創作者聊天，深感大環境不佳，決定把自己的老房子改裝成具實驗、創新精神的「94藝術實驗空間」，並邀請同樣留學法國的羅萬照、洪靜菁和曾任職畫廊的蕭興宇組成策展團隊「波拉熊」，希望這個具有藝術、建築、商界和畫廊人脈多元背景的策展組合，能打破一般畫廊拘謹、制式感，並以深耕在地的精神，陸續介紹中生代藝術家作品。

第1檔展覽「野餐」讓觀眾如坐在綠色草地上輕鬆的心情欣賞畫作；「私房」是第2檔展覽，展場布置成房間，營造和觀眾的親密感。即日起展出至7月8日，期間將舉行2場藝術家座談，詳見「94藝術」粉絲專頁。