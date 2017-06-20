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奇美免費參觀第一個週一開館日

2017-06-20

因應週休二日帶動的彈性放假趨勢，台南都會公園奇美博物館將自7月份起，將休館日從週一更改為週三，這是創館25年來的重大變革，為迎接即將到來的新措施，館方推出首日慶活動，在7月3日的第1個週一開館日，全國民眾均可免費索票進場參觀常設展，對一家五口而言，可省下1000元，相當划算。目前預約仍有名額，有興趣者可把握，先透過官網預約，依預約時段提早15分鐘到館取票，或當日9:00起現場排隊索票，每人限索5張，最後索票時間為16:30。（圖文／記者吳俊鋒）

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  • （圖／記者吳俊鋒）

    （圖／記者吳俊鋒）

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