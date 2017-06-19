地方文資爭議頻傳 鄭麗君想修法

2017-06-19

〔記者凌美雪／台北報導〕歷經十餘年不斷修正才公布施行的文化資產保存法，卻在地方政府執行時爭議頻傳，如編列經費修復之後卻變蚊子館，或根本來不及進入文資審查就被摧毀，尤其近年有需許多歷史建築在未獲文資認定之前，就遭火焚或推倒。對此，文化部長鄭麗君表示不排除針對最關鍵的第110條進行修法，或另設申訴機制。

對於地方文資審議的錯誤，文化部總說「尊重地方」，對於地方文資處理的違法與失職往往無法進行實質的處置。對此，鄭麗君表示，文資法第110條裡面規定，「當地方不作為時，應由中央代行」，但當她還當立委時就發現，地方文資審議一旦啟動，依文資法的規定，中央就沒辦法介入，但若地方作為不當，該怎麼辦？「所以我也一直考慮，這一條要不要修改。」

「我們也思考在110條以外，是不是應該有申訴的辦法，現在文資審議之所以會跟社會對立，有個背後很重要的因素，即政府面對私有財要進行文化保存的時候，政策工具是不足的，因為對於古蹟擁有者的補償，只有容積移轉的工具，基本上誘因不足，」鄭麗君說，「而且，容積移轉過度使用對都市發展也不一定是好的，出了都市基本上又沒什麼用。」

鄭麗君認為，如果縣市政府自己是開發者的時候，進行文資審議時，自己就應該迴避，這一點已明訂在正預告中的子法，就是「當開發計畫是由政府主導時，地方政府機關代表應該要退出審議委員會」鄭麗君說「文化局也不應該主持，應該由其他委員推舉主席來主持，否則地方政府一方面都發局在開發，一方面文化局在審議，那你覺得文化局會不會有壓力？市長站哪一邊？這其實是有矛盾的，我在當立委時就有提案應設迴避機制入法。」

此外，所謂「地方處置是否不當」，在文資法裡，只能用程序來認定，「問題往往是程序沒有瑕疵，但審議的結果跟社會期待有落差，所以要回過頭來要求審議機制更有公民參與，要有公聽會，要公開透明讓社會至少有知情的權利，」鄭麗君說，目前只能讓子法的部分先上，先強化審議會的專業與公聽會的制度，「之後如果還有疑義的話，再思考是不是應該在110條以外建立一個申訴的機制，或直接針對110條修法。」