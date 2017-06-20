朱團2高瀚諺獨奏會 感性QIN打擊

2017-06-20

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團2的年輕打擊樂家高瀚諺，將於今天晚間在誠品音樂廳舉辦個人第3次獨奏會『QIN』，展現他在紮實的演奏技巧之外，對經典作品獨特的詮釋語彙。同時也將首度嘗試與預先錄製的聲音及投影互動，帶領聽眾游走在現實與虛幻中，探索打擊樂的想像與可能。

去年榮獲「義大利打擊樂大賽木琴獨奏組第一名」，今年從北藝大管絃與擊樂研究所畢業，8月就要去當兵，為此，高瀚諺曾經頗為低潮，但藝術總監朱宗慶卻極力支持他去當兵，「覺得當兵對他應該有幫助，不是苦差事。」經過一段內心掙扎之後，高瀚諺決定全心投入這次獨奏會的籌備，然後在當兵前好好放鬆，迎接生命全新的階段。

高瀚諺在朱團算是辦過多次獨奏會的年輕音樂家之一，有別於前2次聚焦音樂夢想，這次從音樂會主軸、選曲到排序，都由高瀚諺親自策畫，並以諧音「QIN」為主題，試圖用木琴來傳達音樂中的情感、親情甚至生死如輕的人生體驗與思想內涵。比如有著生死依戀的〈磷〉、充滿思鄉情懷的〈紅蜻蜓〉、高中叛逆期的自創曲改編的〈惡魔的詠嘆〉以及情感濃重的〈晚安，福爾摩沙〉等。

除了炫技、好聽之外，高瀚諺希望透過選曲風格，讓觀眾聽懂他的「不一樣」。雖然高瀚諺自己還不確定當完兵以後的音樂生涯會用何種形式延續，朱宗慶說，「他是非常有才氣、有能力，也非常有舞台魅力的音樂家。」相信他未來指日可待。

在當兵之前的個人獨奏會，高瀚諺展現出強大的企圖心，舞台上從1個人到2個人、3個人、6個人，高瀚諺從中學習協調與溝通，透過調整自己的鍵盤聲線到大家合作無間，彼此激發呈現最好的演出。