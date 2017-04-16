【藝文短訊】 江文瑜現代詩塾系列講座

2017-04-16

由文化部主辦的「現代詩研習班」，邀請詩人、學者江文瑜主講，4月22日講題為〈從谷川俊太郎到幾米：詩與繪本的交會〉；4月29日講題為〈閃亮台灣：英雄史詩、自然書寫、動漫文創〉；5月6日講題為〈人人愛讀情詩：簡訊詩、母語書寫、歌與詩〉，時間都是下午1時半，地點在齊東詩舍（台北市濟南路二段二十五號），報名可上網： poeticleap.moc.gov.tw/index.php/2014-10-22-07-16-18/item/790-4-5。