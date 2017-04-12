【記憶中的影子．Once upon a time in Taipei】 木下諄一／校園民歌
◎木下諄一
我來到台灣的第一個觀光景點，是位在台北市郊區、外雙溪的中影文化城。
放眼望去，有好幾棟在成龍電影裡才會出現的建築物。這對於身為外國人的我來說，非常新鮮有趣。
那天剛好碰上有一組人員在拍片。一位穿著古代服裝的年輕女性，斜倚著紅柱眺望遠方，隨著現場播放的歌曲，嘴巴一開一闔。
好美的畫面。
不過，吸引我的並不是這美麗的畫面，而是播放的這首歌。
好好聽的旋律。配上中文歌詞，散發出優雅的氣氛。
這首歌是蔡琴的〈恰似你的溫柔〉。
1970年代後期到80年代，在台灣捲起一股強勁的校園民歌風潮。這是我和它的第一次邂逅。
在這一刻，我迷上了。之後瘋狂地學唱校園民歌，一首又一首。
既然被稱做校園民歌，它的發祥地自然是大學校園。我何其有幸，在那個時代、在真正的大學校園中與它接觸。
當時我常到台北郊外某大學旁聽（其實是偷聽），認識了好多同學（或許應該稱為「朋友」才對）。有次我和他們一起參加活動，突然一位學生抱著吉他出場，邊彈邊唱〈戀曲1980〉。這舉動把在場將近五十位同學的情緒帶入高潮，「啦啦啦啦……」大家同聲合唱著。接著〈野百合也有春天〉、〈偶然〉、〈橄欖樹〉……這一刻把全場變成了演場會。
容許我轉一下話題。在當時，會彈吉他被視為了不起，不但被大家所崇拜，同時也是很方便的才藝。我會彈吉他，而且我把二、三十首比較有名的民歌歌譜記在腦子裡，常常被同學指名當伴奏。
我有幾位室友是別所學校的大學生，知道我會彈吉他都非常高興，常常拉我幫忙伴奏。有幾次邀我：「下次學校舉辦歌唱比賽，可不可以來幫我們伴奏？」這點小事一點也不麻煩，況且他們的學校並不遠，在台北市區內。
總之，大家都是年輕人，在一塊共享唱歌的樂趣，真是太愉快了。
某天，我去拜訪一位住在台南新營的伙伴。她說要帶我去找她的朋友。
「我的這個朋友呀，住在很鄉下的地方。」
在我看來，新營已經夠鄉下了。被鄉下人說是「鄉下」的地方，到底有多「鄉下」？到了一看，著實令我驚訝──小小的木造屋子，四周盡是田，屋子裡連電都沒有。
在黑漆漆的夜裡，我們走到屋外，聆聽青蛙大合唱。
這時忽然聽到熟悉的歌曲：「他們說世界上沒有神話……」
朋友的手提錄音機正放著李碧華和羅吉鎮兩人對唱的〈神話〉。我跟著唱了兩句，她們轉過頭來看著我，一臉訝異：「你怎麼會唱？」接著三人便合唱起來。
仰望鄉下的夜空，無數星星閃耀著。我一邊感受著身處神話般的幻想世界，一邊想著這麼偏僻的地方也會有民歌。
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