2017-04-16

◎紀小樣

．

我不想念你，已經很久了

正如落葉死命地將雪掩埋

讓冬天在地球上無處落腳

那麼奪人耳目 張掛心膽

知道你是鱗片上附生的鰭鰓

是澄紅近血的肉；知道你是

思鄉的鮭魚將要

向我洄游而來

．

那樣不見容於世俗的意象

已經找我很久很久了

知道我們──有勇氣

拒絕；就會有智慧允諾

我們的愛與不愛，跟山海

無關，就是要那麼剛剛好的

力道；就是要繞過世界的

一半──向你，再向你

──離開……

．

我們知道年輪裡

有愛 時鬆時緊地旋轉

春天早在落葉裡埋伏、等待

──至於花

已經是旁枝末節了