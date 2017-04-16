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【愛讀書】 《黑的扭蛋機》

2017-04-16

Emily著，大塊文化出版

天馬行空的想像，在不到兩千字或更短的篇幅裡進行各種超展開劇情，Emily以四十則迷你故事，在現實生活的孔縫之間，運用編夢能力：用想像力豢養的小獸，提醒人別放棄想像力，才能在莽莽浮世獲得前進的撐持；養貓男孩得到狠辣教訓，終於明白付出愛與被愛不能並存，不帶有回饋期待才不會受傷害；任何怨懟都在仇筆記寫下，直從恨說，但當恨消退，愛如礁岩裸露，原來恨與愛從來都是相依存；以販賣白日夢為生的男子，比迎面現實的人們，更確定自己的追求……篇幅短小易讀，似精巧匕首。面對現實困厄種種，透過故事述說，曲曲繞繞，想像紛呈，不斷拋出異想，任人用眼睛去接，卻又讓精闢的洞察與意見適時穿出，刺破表面張力，「信仰當中要是沒有懷疑反思，不過是盲目地躲藏而已。」（魚腮草）

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2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
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