【洛杉磯傳真】王丹／一個在我生命中很重要的陌生人

2017-04-12

◎王丹

人到了一定的年紀,一定會有很多回憶,其中如果有一些是如此美好,讓人每每想起就有無限悵惘,會感到幸福而憂傷,這樣的一生才不是白過。我覺得我是幸運的,因為總有一些情景已經過去了很多很多年,但是現在想起來,還是那麼美好。例如我在洛杉磯寫博士畢業論文的那幾年。

那時我一個人租住在一個高層公寓十六樓的套房裡,臥室不大,洗手間更是小到不堪回首,但那是我至今多年漂泊,曾經住過的最滿意的地方。因為我有一個相當大的客廳,更重要的是,客廳的一面是長長的落地玻璃窗。我住的Westwood市本來就地形比較高,再加上高樓層和落地玻璃,晚上把客廳的燈關掉,就可以看到幾乎半個洛杉磯的燈火,密集在城市的和散布在山坡上的燈火。

白天泡了一天圖書館和咖啡館寫那似乎永遠也寫不完的論文,回來後什麼也不想做了。我就常常癱在椅子上,把雙腳翹在桌子上,室內一片黑暗,但腳下的窗外,一片閃閃爍爍,撲朔迷離地把世界延伸得想像一般地長。我可以俯瞰車水馬龍,但聽不到都市的噪音。而這一切還不是最美好的,最美好的是音樂,是我幾乎每天都會在這樣的時刻聽的音樂──Leonard Cohen的專輯。足足有兩年的時間,幾乎每天都在舒適的恍惚中,啜飲著紅酒去聽的那個充滿滄桑的老男人,用他低沉的男中音吟誦的由旋律組成的詩,這個情景是我生命中最美好的回憶之一,而Leonard Cohen,就這樣成了我生命中很重要的陌生人。

就這樣在Leonard Cohen歌聲的幫助下,我終於完成了論文,拿到了文憑。我決定給自己半年的時間做一件最任性的事情,那就是搬到倫敦去住,而且什麼也不做,就是在那個城市裡閑晃。彷彿生命中真的有什麼連結,我到倫敦的第二天,就正好是Leonard Cohen全球巡迴演出的倫敦場次。在報紙上看到這個消息,我非常地絕望,因為一點也不奇怪地,門票早在半年前就賣光了。我曾經有衝動要到現場去等黃牛票,但後來還是放棄了,畢竟我也不是那麼熱血的年齡了,而且,聽現場固然滿足偶像崇拜的心理狀態,但是回到家中,自己一個人靜靜地配著紅酒聽他的歌,對我來說,更加美好。

一轉眼,他去世已經快半年了,我才想為他寫點懷念的文字。半年前他去世的消息傳來,我其實並沒有特別地悲傷,一方面是因為人總有離開的時候,而他已經是八十多歲的老人了;另一方面也是因為,他的歌還在,我就總覺得他的人也還在。其實,我對他本人並沒有什麼了解,我只是喜歡他的歌,喜歡到可以好幾年每天都聽的地步。如此,他的人還在不在,又有什麼關係呢?

這幾年來我也沒有那麼瘋狂地每天聽Leonard Cohen了,但是偶爾點開YouTube上我的清單,聽到他的〈Suzanne〉、〈Hallelujah〉,聽到〈Dance me to the End of Love〉,〈Everybody Knows〉,終於就還是有點感傷。覺得一個很親近的人,就這麼不在了,心裡難免有點失落,儘管,其實他完全是一個陌生人。

Leonard Cohen跟所有的歌手都不一樣。他本質上是一個詩人,一個哲學家,一個神祕主義者。他修習禪宗,但是並不厭世;他看破紅塵,但是又有強烈的社會關懷(他有一首歌是歌詠民主的,其中還提到「天安門廣場」)。他的嗓音性感中帶有憂鬱,但是並不會令人絕望。他氣質高雅,紳士派頭十足,但是絕不會讓人感到距離。在我心中,他是完美的,一點缺點也沒有。

能夠有幸愛上這樣的歌手,是我生命中一件美好的事情。●