〈徵文啟事〉不尊重的感覺
2017-04-15
韓劇《對，因為是家人》其中有個劇情描述這家的二嫂因為受不了老公長期對她大吼，沒有受尊重的感覺，隱忍多年，終於爆發，因此決定來個熟年離婚。
在婚姻中，的確常會發生對一方來說習以為常的言行，但對另一半而言，卻有種不受尊重的感覺，為了避免起爭執，總是落得自己默默吞下這口氣。覺得另一半對自己在言語或舉止上最讓人感到不受尊重的地方在哪嗎？把這份不舒服說出來，消消氣，也給大家借鏡。
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