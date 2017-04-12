〈家庭診療室〉宗教信仰不同 戀情不受到祝福
心理諮商專家／林蕙瑛
Q：我們全家是基督徒，男友卻是虔誠佛教徒，喜讀佛經，很有學問，交往兩年我們互相尊重，各信各的。問題在於我哥哥，他不贊成也不看好我們的關係。在一次家庭聚餐中，他當場鄙視他且不屑於我們的戀情，弄得大家好尷尬，我快氣瘋了。
哥哥後來有向我道歉，卻不理會男友，男友很有修養，支持我的親情，要我別和老哥反目，但兄妹之情已不若從前那麼親了。男友和我計畫年底結婚，我真的不想邀請老哥參加，不知他在婚禮上會如何對待男友及他家人。老哥若知道我不請他，一定會暴怒，請問我能如何讓他知道我愛他，但不想要他成為我生命中這個重大事件的一部分呢？
A：聽起來哥哥是很虔誠的教徒，滿心希望妳嫁給教徒兄弟，而非他教教徒，只是他很二元論，非友即敵，加上脾氣較衝，在大眾場合，雖是家人聚會，也不應該表達他個人的意見與不滿，的確不尊重妳男友。好在妳寬容未反擊，男友也容忍他的發飆，他事後才會覺得自己有點過分，向老妹道歉。
妳如果真的打算將老哥拒於婚禮門外，一定要有勇氣當面跟他說。當然妳也可以向他攤牌，給他一個機會來彌補他魯莽的行為，然後由他自己決定是否參加妳的婚禮，強調這是妳人生的大事，不祝福沒關係，別有任何動作就好。
妳可以這麼說：「我和他一路走來，宗教不是問題，一直在學習互相尊重，相惜相愛，所以我們要結婚了。我們很希望老哥能參加並給予祝福，但是你曾當眾宣布不支持我們的結合，我倆都很受傷，因此你如果真的不能支持及尊重我們以及他的家人，那我就千拜託萬拜託，請看在我是你老妹的面上，留在家裡吧，謝謝你了！」
（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）
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標題：〈家庭診療室〉宗教信仰不同 戀情不受到祝福
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