〈徵文大拼盤〉路邊要錢 你給不給

2017-04-15

台灣路邊要錢的狀況，大概每個人都碰過吧？這次的來稿量又破表，而且劇情都很雷同，幫不幫？就看大家的智慧了……

〈路邊要錢1〉沒錢出國比賽 博取同情心

文／郭鴻人（台南市）

關於陌生人「路邊要錢」這種事，我已遇過許多次，甚至有個中年男子在一週內、在同樣的地點、騎著相同的機車，以「沒錢加油」的理由，連續向我要錢。第一次我本著「助人為樂」的心態給了他50元；第二次該男子竟沒認出我，又伸手向我要錢，渾然不知向同樣的人騙錢。

另有一次，晚上我要騎機車回家時，有個年輕男子突然走到我面前表示，他的錢包遺失，希望我能載他到某大學找他朋友借錢。那時尚未有手機，且我剛出社會不久，基於同情的心態，於是我載他去找人。

沒想到他朋友不在，而且那時也相當晚了，他帶著一副憂心忡忡的表情說：「怎麼辦？明天我要趕到高雄，出國比賽橄欖球，沒借到錢我就不能出國了！」看他那麼無助的樣子，我實在於心不忍，最後借他5千元並互留聯絡資料，他保證回國後會立即將錢還我。事後好幾天，他一直沒跟我聯絡，我打他所留的電話，竟是空號，至此我才驚覺受騙。

〈路邊要錢2〉想產檢沒錢 臨場戳破謊言

文／囡囡（彰化縣）

某天，我開車等紅燈的空檔，突然有一位騎機車的婦人神色慌張敲著我的車窗。

開了車窗，她語氣急切說明自己有孕在身，且有前置胎盤的症狀，出門在外，突然之間感到身體極度不適，想立即前往婦產科檢查。因出門時沒帶證件及皮包，且此處離住家有一段距離，問我可否借她幾百元應急？

她的身型微胖，似有懷孕的體態，機車後座還載著一名小女童。我當下陷入兩難，看多了新聞上的詐騙事件，如果我輕易掏錢，豈非笨蛋一枚？但若婦人所言屬實，同為女性且為人母的我，不幫她又覺得過不去。這下該如何是好？

我突然心生一計，對她說：「小姐，這樣吧，前面就有一家婦產科診所，恰好是我以前生產的地方，我看妳就騎車跟在我的後頭，我帶妳去那裡並幫妳付看診費用，這樣好嗎？」婦人一聽連忙推辭，說怕耽誤我的寶貴時間。我還來不及接話，綠燈已亮起，她立刻騎著機車快速離去。

我對著她的背影微微一笑，竊喜自己的臨場反應還真不賴。

〈路邊要錢3〉施是關懷 受是感恩

文／陳蓮（基隆市）

任誰都不願意向人要錢，人們生存在社會處於不同環境，就出現不同遭遇，有人順遂，有人遇上了挫折，向人求乞相信是情非得失。

我住在美國的某一天，下班途中，街上圍繞一群人，好奇心驅使我上前，原來是一位街友正要將從地上撿回的一張5元美金，還給那位丟給他的上班男士，還理直氣壯地說：「先生，請你把丟給我的5元收回去，你的5元買不走我的尊嚴。」看似小事一椿，但是裡頭隱藏著高深哲理，它不是幽默可以輕輕帶過，而是含有警世教育寓意。

美國人民自小被灌輸尊嚴教育、尊重人家，所以自尊在人權保護範圍裡，任何人不得貶踏和歧視，不分貴賤的人權一視同仁，今天台灣進入21世紀新時代，又是多元族群，「施」是仁者之心，「受」是感恩的心，我們要以正面心態，以「關懷」、「慈愛」胸懷，給需求者伸出援手，如此一來我們內心世界，一定會永遠愉快幸福。

〈路邊要錢4〉不管信不信 能幫就幫

文／餅皮（桃園市）

我遇到過很多跟我要錢的人，也聽過很多朋友被要錢的故事，而我的處理方式是，給就對了。

這件事情發生在我朋友身上，有一天有個阿伯在火車站附近跟我的朋友說他沒錢買便當，求我的朋友給他錢，朋友就給他了兩百元；當我朋友再次看到那位阿伯時，那位阿伯用朋友給的錢買了杯星巴克。朋友很善良，跑去關心那位阿伯，問說：「阿伯你這樣會飽嗎？」那位阿伯沒有理他，裝作沒跟我朋友要過錢一樣，轉身就走……

某天，我看到一個跪在地上乞討的阿伯拜託大家給他錢，我想到我朋友的事情，但是我還是放了50元進去；當我再次經過的時候，看到那位阿伯用我放的錢買便當吃了，我覺得很開心，因為能幫助到別人真的是件好事。

我為什麼會去放呢？因為我覺得他需要幫助，就算我的朋友被騙過，我自己也被騙過，但我還是會去放錢。

世界上需要幫助的人太多，我沒辦法一一協助，但是當我看到了，我就會伸出援手。

〈路邊要錢5〉弟弟車錢不夠 幸同車旅客解危

文／千苗（桃園市）

在熙來攘往的交通樞紐處，潛伏著考驗各人人生智慧的試題，而考官多半是充滿謎團打亂你節奏的──「求助者」。

每次被迫停下腳步的瞬間，我就不得不迎戰隨堂考，試圖判別呈現眼前的是一場表演還是真實故事。但無論是第幾次遇到，還是傻傻分不清！只能內心天人交戰，表面躊躇著給出幾枚或金或銀的硬幣，接下來的旅程中不斷重播對方行為舉止與說辭不符之處，一面把自己帶入網路傳說中被詐財的濫好人主角，為此搥胸頓足，難以釋懷。

直到弟弟的經歷，改變了我。一天，高三生的弟弟遲遲未歸，深夜裡全家緊急四處尋找，卻一無所獲，直到隔天凌晨才迎回滿身疲憊的弟弟。事後才知，他暗自南下高雄去參加一場熱舞活動，不料回程竟因搭錯車花光了車錢，手機又沒電，一向內向的弟弟，鼓起勇氣拿著學生證向同車旅客求救，好險有好心人借了車錢，才順利回家。

現在，雖然我還是沒練出火眼金睛，但考驗再臨時，我可以滿心歡喜給出祝福，就如當初有人解弟弟一時之難一樣，我也願意相信每個等待我援手的人。

〈路邊要錢6〉一枚硬幣 公車上的溫暖

文／璟新（新北市）

那天搭公車出門，準備下車之際，打開背包才發現忘記帶悠遊卡，錢包裡的零錢又剛好只剩5元，不足支付一張成人票價15元。心想若索性投下百元鈔，那荷包就損失85元，畢竟公車不找零。

眼看將要輪到我付款，情急之下，面紅耳赤的我只好萬分窘迫地出示錢包向我後面的女士開口：「真的很不好意思，我缺一枚10元硬幣，可以麻煩您借我嗎？我下車把鈔票找開還您。」那名女士淡定大器的回應讓我難以忘懷。她說：「沒關係，錢你拿去。這事偶爾會發生，不用還了。」我連聲道謝，下車後還不忘再回頭跟那位解圍的陌生人揮手道別。

在那樣的關鍵時刻，一枚硬幣的份量，彷彿有千萬斤重。救急不救窮，是父親常常掛在嘴上的話。那一刻，我才算真正全然了解這句話。

日後當有陌生人開口跟我要錢，我會先視所在地點為何，以常理判斷，量力而為盡可能提供協助。合情合理的慷慨解囊，是一枚硬幣教我的事。

〈路邊要錢7〉沒錢坐車？ 幫投幣就揭穿

文／莊賀全（新北市）

不久前在住家附近運動公園的門口，有位中年男子，一跛一跛走來問路：「松山怎麼走？」我回他：「這裡是新莊，到松山很遠，那邊有公車到達。」他說他失業沒錢，想到松山找朋友幫忙，但本身有點不良於行，雙腳走得又痠又痛，是不是可以資助他一百元的車錢？幾十元也可以。

我心頭一顫，這種事竟然讓我遇上了，我委婉告訴他：「這裡就有公車直達松山，兩段票，我幫你投幣就是。」這時公車恰好到來，他悻然地走開，腳也不跛了。

同樣的地方，被一個提著大包小包的老婦人攔住，說是南部來的，迷了路，身上的錢又花光，問我能不能給她一百元坐車？我指著候車站說：「那裡有公車到板橋，我帶妳去，錢我來付。」她堅持要一百元坐計程車，說到了板橋火車站她才能認得女兒的住處，我回她：「公車站和計程車站是同一個地方，何況計程車一百元是不夠的。」

她說不過我，卻翻臉：「不給就算了，還講那麼多。」很顯然要錢才是他們的目的。