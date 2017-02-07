台中歌劇院 首迎國際芭蕾舞星
2017-02-07
〔記者楊媛婷／台北報導〕對芭蕾舞迷來說，群聚國際舞壇首席舞者的「國際芭蕾舞星GALA」是不能錯過的年度芭蕾盛會，連續9年都僅在台北演出的GALA，今年元宵將首度前進台中國家歌劇院，也將是台中國家歌劇院開幕後首場國際級芭蕾演出。
今年的「國際芭蕾舞星GALA」演出陣容包含丹麥皇家芭蕾舞團首席舞者Ulrik Birkkjær、馬林斯基劇院首席舞者Igor Kolb、馬林斯基劇院獨舞者Sofia Gumerova、舊金山芭蕾舞團首席舞者Lorena Feijoo、德國多特蒙德芭蕾舞團常駐客席首席舞者Marlon Dino與Lucia Lacarra、美國芭蕾舞團首席舞者Daniil Simkin等來自9大芭蕾舞團、共11位芭蕾舞星，他們將帶來14支作品，其中8支舞碼將是台灣首演。
除經典芭蕾舞劇中的〈卡門〉雙人舞、〈白天鵝〉雙人舞、〈海盜〉雙人舞外，更有國內難得一見的現代芭蕾舞作品，如1981年由美國傑佛瑞芭蕾舞團1981年首演、全長19分鐘的〈Light Rain〉雙人舞，是該團最具代表性的作品，將首度呈現在台灣芭蕾舞迷面前。
「GALA之所以精采，是因為所有參與演出的舞星很難得齊聚一堂。」黑潮藝術總監王澤馨表示，芭蕾GALA中沒有所謂的主要、次要舞者，前來演出的都是全球各大芭蕾舞團的菁英，「他們都有不同的文化背景，透過GALA將最拿手的作品呈現在觀眾面前。」王澤馨透露，「國際芭蕾舞星GALA」每年都吸引不少海外舞迷跨海追星，「因為一次要看到這麼多頂尖的舞者，一同呈現高超舞藝以及藝術性，真的不容易！」
「國際芭蕾舞星GALA」將於11日在台中國家歌劇院演出。
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 潘武雄專訪》讀勵志書找FU 座右銘「武」夠陽光
- 超級盃廣告超貴 不忘酸川普
- 英下院議長反對 邀川普至國會演說
- 和梅克爾合照被移花接木 敘難民怒告臉書
- 川普政策難捉摸 歐股走低
- 春節封國三名間匝道 平面道路回堵
- 小檔案：唐代大飯店
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- NBA》魏少沒大三元 42分仍是狂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Blue Magpie’ program to be inked today
- 盼大學申請延至7月 252高中主管連署
- 竹縣、竹市農會總幹事 同額登記
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改
- 川普視察中央司令部 誓擊敗伊斯蘭國
- 經典賽》台灣隊諸事不順 熱身賽對手換「代打」
- 電子聯絡簿 學校訊息不漏接
- 睡遍官夫人 央視前主播涉賄判刑
- 《疑遭棄養或放生》亞馬遜河珍珠魟 六甲山區巖埤現蹤
- 國產署豪宅大戶 年繳千萬管理費養蚊子
- 司改國是會議 審檢票選代表出爐
- 元宵遊行 送五萬盞旺來雞提燈
- 灑水車撞山壁起火 駕駛獲救
- 學者促速修法規範無人機
- 長輩識相 蔡淑臻李沛旭不婚頭
- 市府轉運站 悠遊卡客服開張
- 半導體年後現離職潮 中國挖角逾200人
- 雞年＝Year of the Rooster//加國駐台代表疑惑 公雞為何會下蛋
- 增進認養率 市府訓練狗狗技藝
- 又一券商遭駭客勒索 金融業全面戒備
- 抗年改 這警察報告「3不1沒有」 揚言「懶」到退休
- 試委阻年改 民進黨擬修法砍人數
- 需求續增、代工費漲 金居今年看好
- 市長視察三環三線 盼加快速度
- 工業及服務業普查 4月中展開
- 豐興鋼筋下調300元 未來兩週看跌
- 求生特訓 小爪水獺寶寶超萌
- 立委批 捧著金飯碗討飯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中歌劇院 首迎國際芭蕾舞星
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分