台中歌劇院 首迎國際芭蕾舞星

2017-02-07

〔記者楊媛婷／台北報導〕對芭蕾舞迷來說，群聚國際舞壇首席舞者的「國際芭蕾舞星GALA」是不能錯過的年度芭蕾盛會，連續9年都僅在台北演出的GALA，今年元宵將首度前進台中國家歌劇院，也將是台中國家歌劇院開幕後首場國際級芭蕾演出。

今年的「國際芭蕾舞星GALA」演出陣容包含丹麥皇家芭蕾舞團首席舞者Ulrik Birkkjær、馬林斯基劇院首席舞者Igor Kolb、馬林斯基劇院獨舞者Sofia Gumerova、舊金山芭蕾舞團首席舞者Lorena Feijoo、德國多特蒙德芭蕾舞團常駐客席首席舞者Marlon Dino與Lucia Lacarra、美國芭蕾舞團首席舞者Daniil Simkin等來自9大芭蕾舞團、共11位芭蕾舞星，他們將帶來14支作品，其中8支舞碼將是台灣首演。

除經典芭蕾舞劇中的〈卡門〉雙人舞、〈白天鵝〉雙人舞、〈海盜〉雙人舞外，更有國內難得一見的現代芭蕾舞作品，如1981年由美國傑佛瑞芭蕾舞團1981年首演、全長19分鐘的〈Light Rain〉雙人舞，是該團最具代表性的作品，將首度呈現在台灣芭蕾舞迷面前。

「GALA之所以精采，是因為所有參與演出的舞星很難得齊聚一堂。」黑潮藝術總監王澤馨表示，芭蕾GALA中沒有所謂的主要、次要舞者，前來演出的都是全球各大芭蕾舞團的菁英，「他們都有不同的文化背景，透過GALA將最拿手的作品呈現在觀眾面前。」王澤馨透露，「國際芭蕾舞星GALA」每年都吸引不少海外舞迷跨海追星，「因為一次要看到這麼多頂尖的舞者，一同呈現高超舞藝以及藝術性，真的不容易！」

「國際芭蕾舞星GALA」將於11日在台中國家歌劇院演出。