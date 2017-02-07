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《齊大非偶》寫意宮廷情欲

2017-02-07

〔記者楊明怡／台北報導〕台灣京崑劇團將推出挑戰戲曲舞台上情欲尺度的宮廷大戲《齊大非偶》，以寫意的手法，描述一段包括宮庭鬥爭、兄妹亂倫，連史家都不敢暢言的歷史故事。

典出《左傳‧桓公六年》的成語「齊大非偶」，竟與春秋時期鄭國太子忽的純情戀曲有關？《左傳》記載，當時齊僖公為了鞏固邦交，欲把女兒文姜強行許配給鄭國太子，太子因為和民間少女蒹葭有白首之約，以「齊大非吾耦（偶）」為由委婉拒絕。

這段愛情故事，被編劇王瓊玲融合《春秋經》、《左傳》、《史記》所載史實和文學想像，寫成探索人性複雜、親情糾葛、與愛情真諦的新編戲。

該劇由京崑劇團當家小生趙揚強飾魯桓公、臧其亮飾齊太子、新秀演員顏雅娟、陳秉蓁、李家德飾文姜、蒹葭、鄭太子。

《齊大非偶》3月31日至4月1日於城市舞台演出，購票至兩廳院售票系統。

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  • 李家德（左）飾演的鄭國太子，與陳秉蓁飾演的民女蒹葭，有一段清純又曲折的愛情。（台灣京崑劇團／提供）

    李家德（左）飾演的鄭國太子，與陳秉蓁飾演的民女蒹葭，有一段清純又曲折的愛情。（台灣京崑劇團／提供）

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標題：《齊大非偶》寫意宮廷情欲


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