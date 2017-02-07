國美館危觀風景 文化空間開啟漢原對話

2017-02-07

〔記者楊明怡／台北報導〕以原住民族為主題策畫的展覽，該有什麼樣的面貌？常被問及「有哪些針對原住民族的補助或扶植」的文化部，又秉持何種策略和態度？文化部所屬國立台灣美術館主辦的《危觀風景──原住民族文化與空間部署》特展，試圖以打破漢原分界、原住民族裔與非原住民族裔創作者共同展出的方式，來開啟對話並回應討論。

策展人黃舒屏表示，台灣藝術史中的「風景」，和這片土地經歷的族群遷徙及衝突過程密切相關，《危觀風景》聚焦風景美學背後的文化地理，從80年代的原運開始，串聯「蘭嶼，一九八七」、「莫拉克，二○○九」、「美麗灣，二○一二」等3個代表國家政治、氣候變遷、資本利益力量影響原住民族空間及景觀的主題，透過8位／組藝術家的創作，呈現「自我」與「他者」的多元視野。

「蘭嶼，一九八七」展出關曉榮入駐蘭嶼訪查、拍攝，記錄達悟族人反核廢行動的系列影像，該系列曾在《人間》雜誌連載，引起對原住民族生存主體、文化處境等問題不可忽視的公共論述。

重創台灣的莫拉克風災造成多個原民部落大規模遷移，伊誕‧巴瓦瓦隆的部落便在風災後遷徙到山腳下的永久屋，他希望透過作品重新省思人類與自然和諧共存的方式，藉由「紋砌刻畫」來傳達由文化開始的建構和重建；見維‧巴里以災後漂流木為媒材，結合水墨創作，應合木材破碎的紋理，創作出描繪樹木隨土石流傾瀉翻滾的「迴‧留」系列；王有邦以影像及文字記錄好茶部落的人物及空間樣貌，見證好茶部落流逝於各種空間政策、自然災害等的風景及空間轉變，並透過與海馬迴藝工隊的合作，以木冊頁裝置、地圖繪製結合攝影作品，展現出好茶部落的生命歷史。

「美麗灣，二○一二」從引發原住民抗爭的台東美麗灣度假村爭議談起，包括以美麗灣及東部開發為題的范曉嵐〈未竟之路〉，宜德思‧盧信以人像為主的「我看見」系列，張恩滿與台東莿桐部落合作、重現傳說中會發出聲響的大風箏及傳奇人物Ngayaw的歌的新作〈重如鴻毛〉，及林介文以回收布料創作，象徵失去傳承脈絡的身體，以交纏姿態集體抵抗的作品〈打包〉。

《危觀風景》即日起展至4月9日，地點在國立台灣美術館。