當代陶藝秀 25位藝術家齊參展
2017-02-07
〔記者張安蕎／新北報導〕鶯歌陶瓷博物館今年度強檔大展「形塑無疆—台灣當代陶藝進行式」，邀請施宣宇、張清淵等25位藝術家參展，走訪一趟就能欣賞90件當代經典陶藝作品，了解台灣近30年陶藝發展脈絡。
參展陶藝家施宣宇，創作風格融合中式傳統威嚴與西式浪漫情懷，今年僅43歲的他，作品曾獲選英國女王伊莉莎白二世登基60週年的紀念大禮，也是台灣少數享譽國際的陶藝家，〈鳴鑼喝道—百花盛開〉及〈旋轉木馬—朱墨〉兩件作品在此次展覽中備受矚目，為了突破陶瓷的限制，他特別設計「機械手臂」，幫助人手無法達成的極細緻創作，民眾可在紀錄片當中看到實際操作。
陶博館館長吳秀慈表示，台灣陶藝界接受現代思潮較晚，近幾年逐漸發展出雕塑造型、觀念陶藝、複合媒材及科技藝術等表現，本展邀請25位藝術家進行創作計畫，檢視內在藝術能量，參展者們不僅在全球陶藝界發光發熱，其中還有跨足設計、建築界及時尚圈的重量級人物，展期即日起至6月4日止。
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