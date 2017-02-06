覺翁書畫特展 致敬台灣山水代言人

2017-02-06

〔記者楊媛婷／台北報導〕晚年號「覺翁」的已故書畫大家傅狷夫，1949年來台後，走遍台灣山水，透過畫筆為台灣山水留下一幅幅最美的見證，今年為傅狷夫逝世10週年，國立故宮博物院推出《覺翁書畫──傅狷夫先生家族捐贈文物特展》，向這位素有「台灣山水代言人」美譽的畫家致敬。

「父親來台後，和同樣溫文儒雅的林玉山熟識，時任副院長的林玉山公子林柏亭一直提議，是否能將家父作品捐贈給故宮，家父過世5年後，在母親首肯下，便決定將家中收藏共234件作品分兩次捐贈。」傅狷夫長子傅勵生回憶當初捐贈動機，坦言一切來自父親與林玉山的好交情。他笑稱，父親來台後辦畫展，一定先讓母親席德芳挑選自留件，同樣是畫家的母親總會挑選好幾件，並宣稱這些統統都是她的，久而久之留下一批為數不少的畫作。

故宮院長林正儀認為傅家捐贈的傅狷夫作品，「讓故宮的書畫收藏和台灣有更緊密的連結」，特展不僅呈現對畫家的敬意，從傅狷夫描繪台灣山水的作品中，可以感受到畫家犀利觀察環境後，將哲思展現在藝術之上。

原是浙江杭州人的傅狷夫，出生於1910年，17歲入杭州西泠書畫社，師事該社創辦人、書畫兼擅的清朝拔貢王仁治，後來又在四川師事近代花鳥名家陳之佛。中國陷入戰亂時，他隨軍一路疾進，體會「與其師人不如師造化」之理，搭船渡台時，有感大海「水深如黛、浪起如山」，常赴宜蘭大里觀浪，進而發展出描繪台灣獨特海濱驚濤的「點漬法」，多次遊橫貫公路與阿里山後，也分別發展出描繪台灣山壁嶙峋的「裂罅皴」，及傳達壯闊雲海的「染漬法」，將台灣自然界的光影濃縮於筆墨，也為素來被視為中國傳統的水墨畫，開創出別具台灣特色的流派。

特展從捐贈品中選出131件，包含書法31件、繪畫47件與印章53方，分成「西泠遊子」、「大草連綿」、「山水台灣」、「神契海嶽」、「耄耋墨境」、「心香傳芳」6大單元，呈現傅狷夫的藝術與生活面向。著名作品如〈祝山雲海〉、〈對高嶽〉、〈海濱一角〉等，都在展出之列，該展即日起至4月25日在故宮北院105、107陳列室展出。