〈愛情黨羽〉明知山有虎的戀愛

2017-02-06

文／艾格妮絲

「明知山有虎、偏向虎山行的戀愛，心態和結果只有兩種：一種是抱著必勝的決心，如武松打虎；另一種是如武大郎戀著潘金蓮，最後不幸被毒害。」 六年級後段班的男子，如戀愛講堂般的老師，精闢又肯定地分析。

一心想創業的七年級前段班青年，在一天到晚被罵自信心不夠的學藝生活中，想起了認識多年的學妹，猶豫該不該去追心儀多年的佳人，奈何學妹交往過的男友名單，如水滸傳一百零八條好漢般不計其數，身邊的好友勸青年該知難而退，但是人生沒有火花，實在非常苦悶，特來請教已婚的六年級後段班男子。

「你應該審視自己的時間和資源，玩不玩得起這樣的戀愛。」在眾人傳閱手機裡的佳人影像後，六年級後段班男子追加補訴：「這是個聰明的女子，她頻頻換男友，為的是尋找一張長期飯票，你覺得自己現在有沒有這樣的能力呢？」

戀愛沒有開始前，其實沒有人知道感情的結果，就算結了婚，生活中各項的變化，也可能把情真意切的人生伴侶，變成樓上樓下的鄰居，或者擠在一個屋簷下，卻懶得再交談的室友。

日劇《月薪嬌妻》中，媽媽有感而發地告訴女兒，要努力把對方變成命中註定的對象，因為命運可以造成人與人相識、相戀，但是美好的關係能不能繼續下去，其實是靠彼此一路扶持的關心，才能夠白首偕老。

洗衣店和咖啡廳的老闆娘們都曾告訴過我，她們在結婚前，其實過著不同的人生

，因為婚姻而掌起了夫家的事業，開始了截然不同的生命旅程。一心想創業的七年級前段班男子或許該反問自己：「現在要尋找的，是一段戀愛的甜蜜刺激，還是未來生涯可以互為幫手的夥伴？」