維納斯的呢喃（2／6～2／12）

2017-02-06

文／占星師 娜塔

時值年後開工，桃花星與行動慾望星相偕行運於火象牡羊座，火象星座（牡羊、獅子、射手）如虎添翼，創意連連，走到哪裏都能魅力四射，外出或小旅行，只要開口，都容易與人連結，開發新友誼；風象人（水瓶、雙子、天秤）沾光火象桃花星，也有左右逢源的機會，你們舉止優雅、表達恰到好處，天生是媒人的料，也容易為自己牽線；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）職場忽然湧入客戶與機會，需要全神貫注給予服務，人際情緣只好先擱置；土象人（金牛、處女、山羊）過年後處於整合內在資源、準備向外提案的週期，沒有心思想人際桃花。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★★★

單身牡羊在過年後，心情仍在過年，歡樂就是隆重裝扮，色彩鮮明引人注目，呼朋引伴向外探索延伸，帶來快感；有伴牡羊和伴侶能體貼彼此，成為對方的後盾，外出參加聚會的機會增加，形象有如賢伉儷。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★

單身金牛職場負重任，格外努力，惟需留意市場競爭效應，當外來贊助減少時，產品品質也不能妥協才是致勝關鍵；有伴金牛忙社群建立人脈，惟伴侶易計較吃味，感覺被冷落，宜拿出敏感度，邀請伴侶一起計畫外來活動。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★★

單身雙子社群生活暢旺，小旅行不間斷，職場挑戰難度升高，你更有鬥志，反應敏捷、外出有貴人，難事都將迎刃而解；有伴雙子各別工作忙碌，伴侶苦勞尤其多，兩人私下都能放下工作，像個孩子般盡情玩樂放鬆。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★☆

單身巨蟹工作運蓬勃，如果是自由工作，指名度或兼差外快增加，外出或許際遇不少，惟你的心思並未聚焦個人情緣；有伴巨蟹工作與家庭責任交疊，很容易情緒滿檔，宜適時與伴侶共同分攤責任，工作與情緒都不適合積壓。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★★

單身獅子投入忙碌的工作，只有小旅行、讀書、聊天能舒壓，外出拜訪或出差就有邂逅，愈不期待就愈有驚喜；有伴獅子和伴侶近日愛相隨，一起出席聚會、逛書店、討論新聞或流行，就像好朋友一般令人羨慕。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★☆

單身處女座開春後企畫創意能順利推動，工作目標也循序漸進，熬過低潮的商品終於有能見度，工作與財運相輔相成；有伴處女座認真投入工作，伴侶與家人總是其次，當你們有共同信仰與價值時，伴侶大都能無為面對。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★

單身天秤過年前後心情樂觀且愉快，口福好，體態傾向發福，社交娛樂突然增多，邂逅火爆直率對象機會也大增；有伴天秤和伴侶在教養親子方面有共識，都能拿出童心與小孩打成一片，並陪伴他們的學習。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★

單身天蠍年後案子湧進，想大展身手宜快狠準，機會稍縱即逝，與手足或同學可能面對感情取捨，合則來，不合則去；有伴天蠍迎接開展的工作運，宜利用時間靜坐冷靜心性，伴侶能為你在職場上提供協助。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★★★

單身射手無論在工作或生活都展現創造力，花錢多少不是重點，而是有沒有開創出生命，你也能鼓舞周遭的人；有伴射手和伴侶心血來潮，逛街採買時尚或購書等都會活動，是你們為自己充電的方式。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊在年後家庭聚會或活動增加，平日不多話的你，此時倒忙著張羅食物與招待親友，職場突發機會也浮現；有伴山羊職場發威，有野心想確立知名度與專業，伴侶能在後面支持你，以你為榮，惟別忘撥時間與伴侶共度。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★★

單身水瓶吸收時下流行或新知不落人後，尤其能增添個人美麗指數的時尚或化妝品，工作如何，還不如跟上時代脈動；有伴水瓶和伴侶是好朋友兼共修，能相偕旅遊探勘新大陸，也能攜手進入宗教修持活動。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚從冬眠中醒來，過去耕耘過的案子或產品，廠商開始有回響，這是把握機會衝刺的週期，拚經濟多於人際社交；有伴雙魚著眼健康議題，外來發展機會浮現，養精蓄銳就能走穩，與伴侶相處也更有自信。