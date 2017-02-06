〈真愛部落格〉我們要結婚了！

2017-02-06

新郎：蔡承翰

新娘：陳姿含

老公：

謝謝你一直將我與前夫的女兒子玄當作親生女兒愛著。我們終於要結婚了，謝謝你以及你的家人，愛著我們全部。

與你結婚，是我這輩子覺得最幸運的事，你總是包容、疼愛著我們，如今我也要任性地繼續疼你一輩子。

（徵文box：）

想大聲向全世界宣告結婚喜訊嗎？請挑2張你們認為最浪漫的婚紗照，以電子檔格式（JPG檔，2M以上，解析度300），附上50字以內的心情告白。來稿請附上雙方真實姓名、結婚月份與聯絡方式，本版保留審核刪修之權，若未獲錄用恕不另行通知。