〈戀愛翹翹板〉愛上單親媽媽論婚嫁 女友卻對再婚沒信心

2017-02-06

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

我和女友交往兩年多，她和前夫有很多的衝突，所以在小孩一歲時離婚了！後來我們在工作場合認識，她真的是位非常好的女孩，我很愛她，但她卻很害怕再進入關係，更害怕我不能接受她的小孩，但我覺得相愛就相愛，她的小孩我當然愛烏及屋，我常常跟她說：「現在離婚的人這麼多，妳不用想太多，儘管賴著我就好！」這讓她很感動，最近我們已論及婚嫁，她卻很介意她媽媽的話，她媽常講話羞辱她，說她是「別人用過的」、「殘缺的」，更說女友的女兒是「拖油瓶」，這些話讓她很自卑。我未來的岳母是個很嚴厲的人，她對女兒的離婚一直很介意，我覺得這樣很不好，但又不能觸怒我岳母，我該怎麼做對我太太比較好？（Boson）

A：

有你來好好愛女友，修復她過去的創傷，給她許多信心，實在非常重要。我們的社會對於失婚女人有許多偏見，但回頭想想，這些偏見實在沒有道理。社會上有多少光鮮亮麗的女人，光光采采地帶著孩子嫁給另一個真正愛自己的人，而不是留在一段爛關係中維持一個空殼家庭，讓小孩只會學到父親或母親在一段爛關係中，彼此擺爛到底，忘記自己有腳可以離開。這樣不為自己負責，只拿外在的道德眼光來讓自己規避不相愛的事實，才是爛關係代代相傳的最壞典範。

你的女友很勇敢，你也是，對她來說，目前有幾點是需要跨過去的關卡：首先是她母親的眼光。即便她想改變，但不被自己的母親認同卻是她最大的傷痛，你要讓她看見，已經成年的她也是孩子的媽了，是否能當起自己心裡的母親呢？

再則，她過去的傷痛造成對關係的不安全感，因為太想找一段確保不分開的關係，所以會有一千零一個確認，而這一千零一個確認，你能不煩不膩地陪著她面對嗎？你要做好心理準備，也許一個畫面或者一個地點，都可能喚起她心裡面的難受，所以對於她突然低潮的情緒，充分陪伴很重要，也許這很難，但一再保證不離不棄，對她來說是現階段很需要的安全感，祝福你們擁有屬於自己的幸福～

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）