〈愛瘋迷〉閨蜜 不是妳的傀儡

2017-02-06

文／劉凱西

小羽身邊的朋友都留不久，她常常感慨人情冷暖，自己對人總是真誠以對，得到的回報卻總是無情冰冷。

姐妹淘撕破臉 友誼斷絕不相往來

「看來人真的要自私一點，不要老想著幫助別人，當好人有甚麼好處呢？最後還不就是被當作工具，需要時才來找你，有好處時怎麼都想不到你。」小羽對自己的好姐妹芬芬訴苦，芬芬聽了這話後，還安慰了小羽一番，兩人形影不離了一陣子，沒多久，大家發現她們倆似乎沒有往來了。

「芬芬這女人真的不知好歹！我做這麼多為她好的事，她居然跟我說她不需要，叫我不要再麻煩了！真是的，算我熱臉貼冷屁股，這種朋友不要也罷！」只要朋友問他們倆究竟發生甚麼事，小羽就這樣回答，只是小羽從來不說事情的來龍去脈，大家只聽見了憤怒，沒聽到真正的原因，於是，轉了向去問芬芬。

「她的確是待我很好，但是她對我的人生有所想像，而我無法活成她想像中的那個樣子。」芬芬無奈地說。

想像閨蜜人生藍圖 要求照劇本過日子

芬芬是個插畫家，一開始沒甚麼名氣，所以小羽約她在外頭吃香喝辣時，常常都是小羽主動買單。「沒關係，等到妳走紅再回頭來請我，我等妳這一天！」小羽總是這樣說，所以芬芬就接受了。小羽常說說自己很仰慕有繪畫天分的人，加上芬芬只要有時間，就會出門旅行充電，小羽也很喜歡芬芬自己安排的愜意生活，她常對芬芬說：「畫家就是要這樣，要看看外面的世界，並且活得有品質。」「我不是畫家，我只是喜歡畫畫而已。」每次小羽這樣說，芬芬就會這樣回答。

對於小羽來說，芬芬可能像個天使，過著天仙般的人生，而天仙是不會遇到困難，也不會有抱怨的。有一次，芬芬工作上遇到了挫折，忍不住約小羽吃飯訴苦，沒想到小羽從頭到尾一語不發，直到最後才冷冷地跟芬芬說：「妳跟我說這麼多是想怎樣？」芬芬相當訝異，她只是想找好朋友訴苦，希望得到一點鼓勵，沒想到小羽居然冷漠對待。不僅如此，事後小羽還傳簡訊給芬芬：「畫家有抱怨，還能畫得好嗎？」

芬芬很挫折，於是開始疏遠小羽，但小羽依然常找她吃飯，而且每次都是去價位很高的餐廳，如果芬芬說沒錢，小羽就說她會請客；如果芬芬說沒空，小羽就會生氣為甚麼時間不留給她。芬芬不能拒絕小羽，但芬芬也無法再跟小羽傾吐甚麼，所以每次吃飯，芬芬都感到尷尬。

各自人生各自活 竟被視為背叛友情

芬芬後來接到了一個長期的案子，搬到了山區，買了台二手車方便行動，並且養了兩隻貓。大家贊同芬芬的選擇，小羽卻相當憤怒。

「養兩隻貓還能好好畫畫嗎？畫家本來就應該住小套房刻苦過活，為了住山區還浪費錢買車，不想吃苦，還能成功？」

對於小羽的批評，芬芬相當訝異，她不懂，自己從事藝術工作，為甚麼就不能選擇好的生活，在小羽的腦子裡，芬芬到底「必須是」甚麼樣的人？

壓倒這段友情的最後一根稻草，竟是關於小羽的男友。

小羽常對芬芬說自己的男友，但芬芬卻從來沒見過他。搬了家之後，芬芬邀請小羽來家裡用餐，順便提議：「不如找妳男友一起來吧！」沒想到這個善意的邀請，居然又觸怒了小羽。

「我去就好了，找我男友幹甚麼？妳到底想幹嘛？」

最後小羽沒來，她男友也沒來，甚至她們倆後來就幾乎沒見面了，因為不久之後，芬芬就聽說，小羽在外頭說她對自己的男友心懷不軌。

「我連他是誰都不知道，怎麼心懷不軌呢？」芬芬感到無辜，但對小羽而言，芬芬連覺得無辜的權利都沒有，因為芬芬的辯解就是對她的批評，也等於背叛了這麼久以來小羽對她的好。

原來，小羽對芬芬好，芬芬就得甚麼都照她的意思。

「但我怎麼可能照著她的想像去過我自己的人生！」

而小羽過去的朋友，都遇過類似的狀況。

幻想擺布別人的人生 反而凸顯自己的不足

「小羽太自卑，所以對自己仰慕的人都會寄予想像，但誰能照她的劇本走？包括她的『男朋友』，雖然真有其人，但那個男人真的不是她的男友。」一個曾經也是小羽閨蜜，還有幸見過「她男友」的女子這樣說。

幻想能豐富自己的人生，但是如果硬要把幻想跟別人的人生畫上等號，凸顯的是自己人生的空缺與悲慘。