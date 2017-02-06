河岸／熱風 － 記憶一個時代
2017-02-06
◎河岸
有些消息自山間、河邊歸來
白髮的芒草俯身致意
某些失傳的命題土地裡抽芽
一老人在海邊唱歌
．
屋內有影子作勢將門關上
熱風趁隙從門縫間灌入
．
那是聲音與憤怒的年代
高壓在島嶼背脊上滯留
地表因烈日持續升溫
烏雲集結
暴雨蓄勢待發
．
曠野裡有人歌唱
曲調悲悽，音律高亢
他是憂傷的使徒
信仰詩與真，正義與公理
他斷定美的敵人不是醜
是虛假，善的敵人
不是惡，是虛無
真理的敵人不是愚昧
是狡猾偽善的智慧
他來自小鎮
鎮裡有母親（母親每日汲水
洗衣，炊飯），鎮外是綠色的稻田
．
他決心面對
如一名黎明前著裝完畢的士兵
詭譎的天空下
戰場匍匐攻堅，敵人
的面目在硝煙彌漫處隱現
他提槍搶進，缺乏掩蔽
暴露於盲目熾熱的火線中
於一火網間隙
冷靜，毅然，雙膝矯捷著地
於陰影反覆交疊處
俐落地取下身上的榴彈
奮力將插銷遠遠擲出──
．
他試圖證明
最強大而透明的信仰：
惟有引燃自己
理想才得以現身
雷管引發，一團灼熱的氣流
將他還給時間
．
出門前，他留下一封家書
上頭寫著：
．
「所有我摯愛的：
．
一株稻子倒下
會長出一片稻田
．
歷史是行動，而非文字
是地裡流淌的血液
是以火焰焚燒自己的人
是母親，所有的母親，夜裡的歌聲
和哭聲
．
最醜陋，最難堪的
是腐蝕的權力
．
只有稻穗有金子的顏色
沒有敵人
．
（啊，愛，而不是恨
是我唯一嚮導）
．
最美麗的事物：
冬天過去，春天的雨，下在青色的稻田上……」
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