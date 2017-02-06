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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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河岸／熱風 － 記憶一個時代

2017-02-06

◎河岸

有些消息自山間、河邊歸來

白髮的芒草俯身致意

某些失傳的命題土地裡抽芽

一老人在海邊唱歌

屋內有影子作勢將門關上

熱風趁隙從門縫間灌入

那是聲音與憤怒的年代

高壓在島嶼背脊上滯留

地表因烈日持續升溫

烏雲集結

暴雨蓄勢待發

曠野裡有人歌唱

曲調悲悽，音律高亢

他是憂傷的使徒

信仰詩與真，正義與公理

他斷定美的敵人不是醜

是虛假，善的敵人

不是惡，是虛無

真理的敵人不是愚昧

是狡猾偽善的智慧

他來自小鎮

鎮裡有母親（母親每日汲水

洗衣，炊飯），鎮外是綠色的稻田

他決心面對

如一名黎明前著裝完畢的士兵

詭譎的天空下

戰場匍匐攻堅，敵人

的面目在硝煙彌漫處隱現

他提槍搶進，缺乏掩蔽

暴露於盲目熾熱的火線中

於一火網間隙

冷靜，毅然，雙膝矯捷著地

於陰影反覆交疊處

俐落地取下身上的榴彈

奮力將插銷遠遠擲出──

他試圖證明

最強大而透明的信仰：

惟有引燃自己

理想才得以現身

雷管引發，一團灼熱的氣流

將他還給時間

出門前，他留下一封家書

上頭寫著：

「所有我摯愛的：

一株稻子倒下

會長出一片稻田

歷史是行動，而非文字

是地裡流淌的血液

是以火焰焚燒自己的人

是母親，所有的母親，夜裡的歌聲

和哭聲

最醜陋，最難堪的

是腐蝕的權力

只有稻穗有金子的顏色

沒有敵人

（啊，愛，而不是恨

是我唯一嚮導）

最美麗的事物：

冬天過去，春天的雨，下在青色的稻田上……」

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