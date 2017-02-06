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【愛讀書】 《星火》

2017-02-06

楊照著，群星文化出版

閱讀總與思索相繫，楊照（1963-）拓寬閱讀一事，認為「閱讀沒有固定的方法」，更覺悟讀書需「讀真正需要動腦筋想想的書」，並以六十九則看似細碎，卻涵藏線索的閱讀札記承載想法，隱約有主題──以「閱讀現象與閱讀風氣」為本，反思為何講堂授課導讀經典，能使讀者絡繹不絕，兼談社群媒體影響閱讀風氣以及未來可能；以「人物」為本，閱讀作品更思及作者的背景與時代關係，從馬克思到毛澤東，再談至趙元任，兼聊中國與台灣之間，拉出史學線索與社會切面，順理歷史變革；以「閱讀經驗」為本，讀《金閣寺》時反芻美感，從商禽詩作緬懷其成就。楊照如蠶細嚼慢食，文本與文本之間以絲線勾連，彰顯透過閱讀，方能啟發個人思維的建塑與翻新，創構真正的自主判斷與選擇。（荒花）

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2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
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