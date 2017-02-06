陳義芝／叮咚叮咚響不停 － 手機上的社群

2017-02-06

◎陳義芝 圖◎焯両黃

手機帶在提包、裝在口袋，或手持著貼頰傾耳，或目不轉瞬地凝視。不只少數人如此，在職場與不在職場的現代人，誰不人手一機，一刻都不離身。

一個新的社群時代降臨了

一個新的時代，因為工具的改變而降臨！傳衍千年的成語有了不同詮釋，「雞犬相聞」不必是家住得近，透過臉書（Facebook）、LINE、WhatsApp、WeChat，人與人心思相磨蹭，行事相告知，比古代的鄰人更時相往來。從此再無所謂空間遠近，的確，一個新的社群時代降臨了。

「天涯若比鄰」以前是指好友心神相通，現在則是陌生人就在眼前。「魚雁往返」，在農業時代要經數週、數月；三十年前即使是工商社會，越洋跨洲也還需十天半月。一紙書信收到，拆封、展讀，擱在案上三、五天很正常，想想該如何回覆，每一個字都是心思，然後封緘、投郵，估計送到受信人手中又是十天半月。現在，有了手機、建立了群組，「魚」變成數位魚雷，當你正想輕鬆一會兒，它叮咚一聲教你繃緊神經；當午夜靜寂你已閤眼，又一聲叮咚，教你不知何方神聖來信，看與不看都為難。

魚來，雁不能不去，這時的雁可能是負傷的雁、生死相許的雁，也可能是帶箭怒飛的雁。你一封信不回，對方又來一封，疑惑的語氣中夾帶著關問，為免對方魚雷箭連發，你只得魚雷雁速去，如此沒完沒了。古人交心一帖可也，現代人要百帖、千帖；古人一往情深在心，現代人證實了有口不一定有心，討一個「讚」字何其容易！

社群時代和非社群時代的不同，也顯示在「眼觀四面，耳聽八方」這一詞。這一詞的舊題應是「秀才不出門，能知天下事」。有了報紙刊物、廣播電視，人們透過報導，得以關注遠方的發生，小我面對的是天下。而今，紙媒不再雄霸，廣電也不如手機得寵，四面八方交流的訊息往往只是社群中事，小我與小我相互取暖，社群自封為天下。

四年前，朋友淘汰的iPhone 4，轉送給我，促我從Nokia傳統手機晉升成智慧手機，過了兩年他又淘汰了iPhone 5送我，我用到現在。最大的便利是可上網看Email，也能Google查資料，像帶了一部小電腦。始終沒有跟上時代腳步的是不登入臉書，前幾年就被人戲說是「不要臉的人」──不能在多個社群中露自己的臉，少看了很多別人的臉，也漏聽了很多小道消息，阻隔了不少朋友的緣，變成一個不感光的人。儘管如此，因為在LINE和WeChat被動加了群組，手機還是整天叮咚叮咚響不停。

或陌生或熟識的人傳來一句話，貼來一個圖，或轉貼一則剪報、一段影音的網址，每一聲叮咚都用聲響叮你一下。你不得不定時開機、隨時收看，有人更用一個＠符號連結你的名字，指名要你非看不可。若干形形色色的生活常識也指揮你點閱：什麼五分鐘治好筋骨痠痛；十分鐘讓你回春；十三式淋巴排毒操；七招洗淨蔬果農藥；自製豆漿、精力湯；新年生肖開運法……日前還收到四隻大公雞在麥克風前咯咯喔──咯咯喔地引吭迎雞年的短片，有主唱雞、伴唱雞、伴舞雞。這一類特意搞笑的製作真多，有的是祝福，有的卻是取笑，例如：照片中一位弓著身子的外籍女，在一間有現代瓦斯爐台、電烤箱的廚房地板上，用磚塊架了一個灶，燒起一把柴火正在煮飯，標題「第一天來台的外傭」。逗逗樂子，博君一粲的「創意」，多半變成淺層笑謔，只為獲取「Oh My God」、「哈哈哈」的回應。一大群人浸淫其中，形塑了當代社會的格調。

閒坐一個巴掌大的店仔頭

轉傳的呆子消息也不少，如「今午六點後，開LINE要收費$20元／月，先將信息傳給十個人，證明你是頻繁使用LINE用戶，系統會幫你升級，否則你的帳號將被刪除」；「昨日凌晨，光良縣的一個小山村發生一件怪事，一隻母豬居然生下八個男嬰……」當然也有「導盲犬回家」、「棒球場上的人性光輝」、「愛心義賣」、「小提琴與小號的深情對話」、「鋼琴神童」、「連續劇主題曲集成」等分享內容，令人回味。有人熱心宣導什麼是詐騙手法，好意提醒哪些是攻擊電腦和手機的圖片，也有警惕的正面效果。

通常，LINE上傳的人生格言、政治話題，我大多略過，一旦盯著看，一個鐘頭很快耗去，閒言閒語、鬥氣觀點，像置身在街頭市集，徒亂人意，不如看紙本書能召喚真正的思想。

手機社群好比社區居家，有的嘈雜，有的靜謐。古人擇鄰搬遷，現代人要搬更容易。我的LINE群組中最高級的，當屬「古典音樂欣賞班」，全與音樂相關，無一雜訊。曾經有人抱怨舒曼的交響曲不如他徒弟布拉姆斯，隨即有人回應「舒曼的專長是小品」，從YouTube連結了舒曼的〈兒時情景〉（Kinderszenen, Op.15）；有人一看是霍洛維茲八十二歲在莫斯科的演出，即興感慨「跟許多俄國音樂家一樣，霍洛維茲在俄國受音樂教育，成名後移居美國，在美國發光發亮……」於是年輕時的霍洛維茲、吐舌頭的霍洛維茲、登上《Time》的霍洛維茲，一系列照片全出爐了，神情各異，真有看頭。

冬至那天，有人推薦：「今天是不像冬天的冬至，來聽Piazzolla的〈冬〉（Invierno Porteno）」；耶誕節前有人推薦院線片《La La Land》的主題曲〈星光之城〉……有人找出將圓周率譜成的鋼琴曲，有人立刻又找出另一版本，是華爾滋三步曲。「台灣時間元旦晚上6時15分至8時45分，台視財經台將轉播2017維也納新年音樂會」，這是我執筆此刻，手機介面進來的最新訊息。啊，感謝我認得與不認得的群組樂迷，不斷提供的音樂享受！

詩人吳晟寫過〈店仔頭〉，談台灣農村的聚會場所，「村民聚在店仔頭閒坐，難免會講東講西，或者就農事交換意見，或者就時事發些議論，或者就村內發生的事件，品評一番，大家不拘形式，不論話題的交談，誰都可以任意發表自己的見解和看法。」現在，時代變了，農村景況不再，榕樹下擺上幾張條椅的店仔頭消失了，新的聚會場所被一個巴掌大的智慧手機收編了。

網友或稱「鄉民」，我原以為是仍眷念著農村百姓那種直來直往溫暖熱絡的心靈，後來發覺語意出入極大，此鄉絕非彼鄉，語言文字滿天飛，多的是鷹爪功、毒砂掌，還有騰空飛來的無影腳。 ●