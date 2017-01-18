〈愛の相親事件簿〉愛上修修臉 貸款整形整掉愛情

2017-01-18

文／LAKIKI

LAKIKI的學弟G先生透過相親認識了一個小學老師，「我就是喜歡她樸素真實的樣子，現代人都太過度裝扮了，她白白淨淨的樣子很吸引我。」G先生談到那個她總是甜甜蜜蜜，戀情照這狀況順利進展下去，學姐我應該很快就可以喝到喜酒了。

「我們分手了！」G先生淡淡地說道。「分手了？不是好好的，怎麼說分就分了呢？」LAKIKI驚訝不已。「她失去了原先我喜歡的特質了。」G先生似乎不想多說。原來那位小學老師參加了一個社團，認識了一些很會打扮的女性朋友，大家紛紛勸小學老師多打點打點自己，說會變得更美更受歡迎，於是小學老師在朋友的邀約下開始進行美容療程。若只是做做臉、打打雷射就算了，沒想到小學老師愛上微整形，每次一點一滴微微地整形，讓G先生都快記不得原來的她了。據說G先生有試圖跟小學老師溝通，「這是我的臉，我高興怎麼改變就怎麼改。」小學老師不高興地回答。「她應該是對自己沒信心吧？原本的她就很美了，我實在不知道這樣整形對她有甚麼好處？不止如此，她為了做更多的整形，居然去跟銀行貸款！我們價值觀差異太大，只有分手一途。」G先生下了結論。

LAKIKI看過小學老師本尊，本人雖談不上美女，但白淨秀氣，我實在想不出她需要整形的理由。可能就像G先生所說的，小學老師內心有深深的自卑感，為了填補那個自卑感的洞，於是乎用外在的方式建立信心。但人外有人，一美還有一美美，這樣比下去還有盡頭嗎？整形就像一條不歸路，當習慣定期整形後，就很難走回頭路了。我不反對整形，但過度整形造成個人的經濟負擔就不是一件好事了！老派的LAKIKI還是想呼籲，身體髮膚受之父母，還是不要隨便任性毀傷的好啊！