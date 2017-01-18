〈Let’s talk〉彩虹戀人 為愛而婚

2017-01-18

文／KD

婚姻的意義，從來就不是一張證書、不是儀式本身，不是吃瓜子看戲的旁人，更不是甚麼「男女」或「一夫一妻」的文字遊戲，而是一個用心建立的家、兩個相愛的人，和他們承諾共同經營的未來。

瑪麗跟伊安 週末同居試婚中

瑪麗很漂亮，愛運動、玩音樂，朋友都說像她這樣的「婆」，在戀愛市場裡的熱度永遠不會消褪，但瑪麗很期待婚姻，對每一段戀愛都是「以結婚為前提」的認真，只是，她好像特別容易遇到需要遠距離的狀況。瑪麗的第一任女友因為公職遠調南部，當時她還是個學生，沒辦法跟去，不過瑪麗覺得，只要有數位科技，感情還是可以維繫。某次學期結束後瑪麗去找女友，卻看到女友稱之為「教會姐妹」的女孩獨自躺在女友床上睡得香甜。

她懂了，科技不敵距離，於是在另一任女友決定到北京上班的時候，瑪麗不顧一切跟著找工作搬了過去，兩個人同居在五環一個小小的套房裡。可是不久之後，女友還是提了分手：因為北京的蝸居和上班之外幾乎全天候的相處，讓她們摩擦變多，女友覺得「太黏」。於是，瑪麗懷著不爽的心情辭職搬回了台北。

空窗了一陣子之後，伊安出現了。瑪麗已經超過35歲，而伊安不到30歲，她過度熱情的追求讓瑪麗有點不安。瑪麗搞不清楚該跟對方保持怎樣的距離，她只敢像小女孩一樣，小心翼翼地每次踏出一點點步伐，但伊安知道瑪麗的不安所為何來，她告訴瑪麗：「不要急，讓我們跟經營初戀一樣慢慢來。」她們從像朋友般一起看展覽、上健身房開始，然後是約會、出國旅遊，讓瑪麗談戀愛的手感逐漸回溫。一年之後，伊安開始邀她週末到她家住，試著過幾天宅在家柴米油鹽的生活，在戀愛約會之外，能更瞭解彼此脫下重重裝備之後真實的性格。瑪麗一開始很拘謹，總是帶著旅行袋，把伊安家當成旅館一樣。但隨著交往時間加長，瑪麗慢慢習慣很放鬆地把東西忘在伊安家，現在已經可以下班後很自然地去她家整理一下再回自己家，週末也不再需要旅行袋了。她們偶爾還是會有不愉快，但是週間保持距離的關係總是讓瑪麗可以冷靜下來，再一次整理好心情，週末又是她跟伊安甜蜜的「family time」。瑪麗跟伊安都很期待台灣同性婚姻通過的那一天，她說：「對於婚姻，我們已經實習了這麼久，我有信心可以跟伊安一起建立很棒的家庭。」

在愛面前，人人平等。願天下有情人，都能結婚。

務實的卡斯柏 恐婚情節因愛閃婚

卡斯柏生長在保守的美國南方鄉下，是一個害羞內向的男孩。中學時發現自己的性向後，外在環境讓他不斷自我壓抑，不敢告訴任何人，只能拚命讀書當個好學生，把真正的自己丟到一邊不聞不問。直到大四在網路上認識了活潑外向的A，打開了他的世界，當時剛畢業還沒有正職工作的他，硬是湊出一筆錢買了單程機票，帶著全部家當飛到西雅圖，把他的人生賭在這個只在網路上聊過幾個月的男孩身上。

這麼多年來，卡斯柏跟家人極少聯絡，他的一切就是A，還有A身後張開雙臂完全接納他的A的家人。他們一起出遊、一起慶祝所有節日，A姐姐的老公總是約卡斯柏下班後去喝杯小酒，A的媽媽信任卡斯柏比信任自己兒子還多，甚麼事都要先問過卡斯柏才能決定。性向這件事，在這個家裡無比自然，從來沒有異樣眼光。

因為父母離異的關係， 卡斯柏一直對婚姻很不信任，從2012年華盛頓州通過同性婚姻的那一天起，A不知道求婚了多少回，他也不知道拒絕了多少回，直到前年年底，他們冷不防申請了結婚證，飛快舉行了公證儀式，除了家人誰也沒通知，就這麼結為伴侶。問他為甚麼明明抱定不婚主義卻又閃婚？一向嚴肅的卡斯柏忽然嬉皮笑臉地說：「因為福利啊！我算過，以我跟A的狀況，各自報稅跟各自保險要多繳的錢太多了！結婚之後A一年可以幫我省多少錢你知道嗎？」這麼實際且掃興的回答，如果A聽到可能臉色會不太好看，所以他馬上又補了一句：「其實是因為，我很感恩我能得到這麼好的一切，我覺得我應該讓他的家人知道，我想要真正成為這個家的一份子。」

看似務實的理由，背後總有一個關於愛的故事。

阿哲與茂迪 為愛走天涯

阿哲跟伴侶茂迪在1990年代認識，當時民風保守、網路不發達，想交男朋友的阿哲在報紙上登了一個小小的廣告，而當時還是大學生的茂迪打了那通電話。他們所居住的美國中西部，對於同性戀的態度如同洪水猛獸，從小到大，外型陰柔的阿哲不斷地在各種場合受到程度不一的霸凌或無禮對待，不愉快的經驗讓他憂鬱症纏身，很想離開美國。

為了讓愛人恢復健康，擁有加拿大籍的茂迪帶著阿哲從美國搬回多倫多，公證登記，買了房子，合法的伴侶關係和自由的空氣讓阿哲慢慢恢復了健康，也建立了自信。

然而身為經濟支柱的茂迪，卻在三年內遇到了兩次大規模裁員，經濟收入來源變得不穩定，加上阿哲父母年邁需要照顧，茂迪於是決定放棄跟阿哲在加拿大建立的一切，賣了房子也辭了工作，再度搬回美國。

由於茂迪不是美國人，同性婚姻當時還不能用以申請居留權，為了阿哲，茂迪只能不斷想辦法讓自己能合法留在美國陪伴他，並幫忙照顧他的爸媽。2013年，美國移民法裁決，同性婚姻配偶應該享有和異性戀配偶同等的各項聯邦福利。一得知這個消息，阿哲跟茂迪在一週內迅速提交了婚姻綠卡申請，前半段的路途雖然漫長，但茂迪終於可以以合法身分永久留在美國。阿哲笑著說：「以前我從來不覺得婚姻是甚麼了不起的東西，但我現在明白，對於像我們這樣的異國伴侶，婚姻不只是一張居留證，法律的力量能幫你把你最愛的人緊緊拴在身邊，讓你盡情地聽對方叨念，聽到煩也捨不得讓他停下來。」

婚姻可以很大，也可以很小，重點是，身在婚姻中的兩個人為對方用了多少心。