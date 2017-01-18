〈真愛不設限〉無關性別 勇敢愛

2017-01-18

文／雙子葉

我是男生，也喜歡男生，這是我的天性，無法改變，也無須改變。我從小就發現自己的不一樣，當男孩瘋迷打躲避球，我喜歡和女孩躲在一旁聊天。我的女性朋友比較多，總能和她們談心，她們也欣賞我的幽默風趣，雖然紅粉知己無數，就是不來電。她們幫我取了「正妹」的外號，我也不以為意，因為她們支持著我，陪我度過那段壓抑的歲月。

以前的我否定自己，害怕被他人歧視，寧可孤老終生，也不相信自己有幸福的可能，「娘娘腔」、「死gay」、「需不需要注射男性荷爾蒙」等言語霸凌，有苦只能往心裡吞，無法和家人訴說自己的痛楚。我不明白，自己到底犯了甚麼錯，要被這般殘忍對待？後來，我只能假裝自己是異性戀，女孩願意當我的煙霧彈，這樣我就不會受傷害。我的生活充斥著謊言，卻身不由己扮演著「該有」的樣子，快要失去自己。我常常思索著，我的人生是為了迎合他人的期待，還是要為自己而活？

後來我終於在25歲談了第一場戀愛，晃眼間也過了三年半，我的人生從此不同，我們好不容易完成同居的夢想，面對生活中大大小小的挑戰，一起學習甚麼是愛。我分享自己的愛情故事，希望所有人都可以放手去愛，不要再徬徨不安，因為愛情無法衡量、比較，喜歡男生或女生並沒有是非對錯，只要兩個人相愛，願意在愛情中努力，沒有任何人可以奪走我們的幸福。

期盼有那麼一天，男男、女女也能步入禮堂，異樣的眼光、反對的聲浪，讓我們的愛更堅定。我深信社會能夠更友善、尊重彼此，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家。