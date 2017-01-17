〈愛情隨堂考〉工作至上 愛情閃邊站?
文／佛洛阿德
許多人覺得愛情誠可貴，不過也有一些人認為事業價更高，更有一群人想要努力兩方兼顧，你是屬於哪一種呢？
【START】
Q1.你覺得生活品質很重要，求職時很在意工作的休假制度?
A.YES→前往Q5 B.NO→前往Q2
Q2.你不會輕易被打倒，是愈挫愈勇型?
A.YES→前往Q3 B.NO→前往Q6
Q3.你不太知道周遭朋友的秘密?
A.YES→前往Q4 B.NO→前往Q7
Q4.對於現在所擁有的一切，你覺得很感恩?
A.YES→前往Q6 B.NO→前往Q8
Q5.覺得自己的異性緣普普或是不怎樣?
A.YES→前往Q6 B.NO→前往Q9
Q6.送給親友的禮物，你都會包裝得美美的?
A.YES→前往Q7 B.NO→前往Q10
Q7.你是工作狂，追求工作帶來的成就感?
A.YES→前往Q10 B.NO→前往Q11
Q8.你在職場很敢出頭，不會讓權益被剝奪?
A.YES→前往Q12 B.NO→前往Q11
Q9.你為人善良，經常不好意思拒絕朋友?
A.YES→前往Q14 B.NO→前往Q13
Q10.你與公司某些交情較好的同事，假日也會約出來聚會？
A.YES→前往Q9 B.NO→前往Q14
Q11.若不用考慮預算，你想到哪兒旅遊？
A.國外10天左右的長期旅遊→前往Q15
B.國內2天1夜的短期旅遊→前往Q12
Q12.你認為女人很小心眼，很容易妒忌他人？
A.YES→前往Q15 B.NO→前往Q16
Q13.認為每個人各有想法，要說服他人既吃力又不討好？
A.YES→前往Q17 B.NO→前往Q18
Q14.你的穿著是打安全牌，多年來沒甚麼變化？
A.YES→前往Q18 B.NO→前往Q15
Q15.習慣刷手機看即時新聞？
A.YES→前往Q19 B.NO→前往Q16
Q16.你不怕生，很容易與他人打成一片，變成朋友？
A.YES→前往Q19 B.NO→前往Q20
Q17.你身體偏柔弱，容易傷風感冒？
A.YES→前往Q21 B.NO→前往Q22
Q18.即使是冷颼颼的冬天，你還是會吃冰？
A.YES→前往Q23 B.NO→前往Q17
Q19.你喜愛安靜，受不了大嗓門的人？
A.YES→前往Q24 B.NO→前往Q23
Q20.DIY讓你很有成就感，所以喜自己動手做？
A.YES→前往Q24 B.NO→前往Q19
Q21.會使用藍瘦香菇等流行語，以免趕不上大家的話題？
A.YES→前往Q25 B.NO→前往Q26
Q22.覺得兩人要具備好一定的經濟基礎，才適合結婚？
A.YES→前往Q26 B.NO→前往Q21
Q23.你腦波很弱，經常抵擋不了推銷話術而下單購買？
A.YES→前往Q24 B.NO→前往Q27
Q24.公司裡誰和誰談戀愛之類的緋聞，你都不太清楚？
A.YES→前往Q26 B.NO→前往Q28
Q25.即使是人擠人的連續假期，你仍想出門玩樂？
A.YES→A型人 B.NO→前往Q26
Q26.覺得年長親戚們很囉嗦，與他們沒話說，能閃則閃？
A.YES→E型人 B.NO→C型人
Q27.覺得網路時代變化是光速級，必須隨時充實自己，追上潮流？
A.YES→D型人 B.NO→C型人
Q28.以後年老後退休，你期待的退休生活是哪種？
A.排滿充實行程→前往Q27
B.悠閒度過→B型人
【解析結果】
A 型人
總是未雨綢繆的你，並不是鐵石心腸不需要愛情滋潤，而是考量到沒有麵包哪有資格風花雪月，等到你認為拚搏事業有賺到錢了，會立即調整將愛情擺在優先位置。
B 型人
在甚麼都不穩定的時代，你努力兼顧兩者，是出於雙重保險的概念，認為單獨壓寶在愛情或是事業，風險實在太高，不想失去自由來去的人生選擇權。
C 型人
工作對你而言，僅僅是賺取收入的來源，面臨愛情與事業的單選題，你會選擇愛情，尤其是在結婚生子後，你的心思全放在經營家庭，無心打拚事業。
D 型人
你是職場的優秀幹部，其實你最重視的是愛情，內心渴望被愛，可惜夠格匹配你的人並不多，你也不願屈就遜咖，所以你通常不得不成為只拚事業的寂寞單身貴族。
E 型人
重視事業勝於愛情的你，認為在競爭激烈的職場，願意打拚即能得到成就，愛努力付出卻不見得有好回報，浪費寶貴青春，因此就投資報酬率的觀點，你情願用心工作。
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