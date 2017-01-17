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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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〈紐約性愛檔案〉愛的力量 多元成一家

2017-01-17

文／喬思琳

婚姻平權法案在台灣爭議不休，反對者和支持者雙方周旋，這樣的過程其實紐約也曾經有過。最近在紐約認識了一位同志律師比爾，年近60歲的他，用愛和勇氣告訴了世人他的故事。

當年他從知名的法學院畢業，年輕的他意識到自己其實對同性有感覺，但是因為害怕不被社會認同，他還是和女友步入禮堂。11年之後，他不想再過這種活在謊言下的生活，於是他鼓起勇氣，向妻子、家人和同事坦承自己是同性戀的事實。

結果不但老婆傷透心，他的家人也排斥他，父母過世前把遺產留給他的兩位弟兄，而他的弟兄結婚生子後始終不願和他來往，更糟糕的是，他公司的合夥人也因此一腳把他踢開。

人生跌到谷底的比爾，繼續努力為其他同志打官司，為這群不被社會認同的族群爭取更多法律上的認同，在這期間，他認識了一位有個小女兒的同志，兩個人決定同居，比爾把這個小女兒當成自己的親生女兒，接送她上課、帶她去吃飯、幫她付學費，雖不是親生，卻非常地愛她。

比爾和小女兒的父親在一起12年後分手，這時已經長大的女孩告訴他：「雖然你和我父親分手了，可是我們沒有必要結束彼此的關係，因為你早就是我的家人了。」

後來結婚生子的小女兒和她老公仍舊把比爾當成親人，孫子和他也非常親近。跟他有血緣的家人不願接受比爾，但是他從這個女兒身上找到了親情和愛。

當時的法律和社會歧視他，不認同他的家庭，雖然沒有法律的保障，卻不能停止這個家庭成員彼此提攜、互相珍愛。愛的力量是如此強大，不管你對他們認不認同。

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標題：〈紐約性愛檔案〉愛的力量 多元成一家


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