〈親子會客室〉矯正亂吐口水 畫圖說故事

2017-01-18

文／蔡宛芳

就讀小一的兒子，最近居然有隨地亂吐口水的行為，屢屢制止他，仍我行我素，把我氣得火冒三丈，外子予以懲罰卻變本加厲。

後來我們改變策略，採取「忽略」的態度，讓他無法藉由吐口水的負向行為，來吸引別人的注意。客廳的地板被他吐得髒兮兮的，事後拖地就乾淨了，我還可以忍耐，不料他在臥室的床單上吐口水，此舉讓我忍無可忍，狠狠地修理他一頓，卻換來他一句「媽媽很兇」的回應，仍不見改善。

正當為這教養問題傷神之際，外子調整方法，一邊告訴他，一邊對小子畫起充滿童趣的插畫來：「你一直吐口水，口水都吐光了，東西吃進去，肚子會消化不良，你平常飯又吃得少，會長不高，變成小矮人；可是兩歲的妹妹飯吃得多，長得很高，以後比你高，到時她會伸出手，摸摸你的頭，然後叫你弟弟，你要這樣嗎？」

外子用簡單逗趣的筆觸，畫了一個矮矮呆呆的小男生，旁邊一個高高的女生伸手摸他的頭，模樣可愛滑稽。兒子聽得津津有味，臉上掛著笑意，不似被大聲斥責時的驚恐。

之後幾天，兒子吐口水的狀況竟慢慢減少，外子繼續反覆用畫圖說故事的方式提醒兒子，兒子這個壞行為終於匿跡了。

原來，教養孩子時，直接地責罵體罰，不一定是立竿見影的方法，或許繞個圈，輕鬆地畫畫講故事，和顏悅色地用「引導」的方式，反而能收服孩子的心，更具效果。