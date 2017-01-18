〈台灣人在世界角落〉在南蘇丹見證畢業典禮
文／世界微光 照片提供／黃凱琳
位於非洲的南蘇丹（South Sudan），是全世界前5名最危險的國家之一，也是全世界最年輕的國家——這個2011才從蘇丹獨立的國度，至今仍然內戰不斷，目前已超過百萬名難民流離失所。
然而，在通訊不良、政府刻意隔離資訊的情況下，南蘇丹難民的慘況鮮為人知，「失去父母的孤兒在荒漠和叢林中漫無目的地行走，找不到食物的時候，只能吃樹皮，晚上，他們睡在大樹上躲避野獸攻擊，如果不幸掉下來，不是摔死，就是被鬣狗咬死……」這是長期服務南蘇丹的美國宣教士金柏莉‧史密斯（Kimberly L. Smith）看見的一切，10年來，她所創立的NGO（非政府組織）致力於當地人道工作，設立學校、孤兒院和診所，服務範圍包括最危險的戰地前線努巴山脈。
2016年，她來台灣的一場演講，改變了一個23歲的台灣女生。
〈盡己之力〉聽了一場演講 決定投身其中
「我沒想到，會有這樣的故事，讓坐在台下聽演講的我聽到受不了……」當時任職於世界展望會的黃凱琳，對於世界各地的苦難和困境早已不陌生，但當她得知南蘇丹所發生的一切，仍震撼得無法言語。
長期以來，許多跨國NGO的援助工作都無法進入南蘇丹，因為該地情勢極度不穩，幾乎無法建立任何長期計畫。在這個國家，擁有任何職位或國籍都不等於擁有保障，聯合國團隊被攻擊，國際志工與外籍記者被搶劫、性侵、殺害的案件時有所聞，甚至連金柏莉本身，都曾遭遇性侵。
「但那場演講後，我一直思考『為何我們幫不了這些孩子？』『為什麼做不到？』」在黃凱琳心中，浮現一張名為〈飢餓的蘇丹〉的照片，一個骨瘦如柴的孩子蜷縮著身體，而一隻禿鷹在背後等著孩子死去，「這張照片攝於1993年，而我正是1993年出生的，我不禁想問：『憑什麼是我出生在台灣，而不是那個孩子？如果我出生在南蘇丹，我現在的命運會如何？』」黃凱琳說：「我問自己，是不是該再多做點什麼？」
她決定加入這間NGO，成為台灣的唯一正職員工。當時，她想像中的影響力是坐在辦公室處理行政事務、翻譯南蘇丹新聞與資訊，「沒想到，接下這份工作的一個月後，我就親自去了南蘇丹。」
〈徹夜難眠〉南蘇丹震撼教育 第一晚就遇上
原來，NGO在南蘇丹建立的學校，2016年底即將迎接第一批高中生畢業，雖然只有16人，卻是當地難得的大事。「在求生第一的環境下，沒人敢期望自己能就學，更不用提『高中畢業』。但在這間學校，有小學、國中到高中的完全中學，有從孤兒院演變來的學生宿舍，有鐵絲網與配槍的警衛保護，更有全南蘇丹唯一的電腦教室。」學生都是NGO收容的孤兒，共750位學生，許多人都是整個家族中唯一識字的成員，「我這次的工作，就是去見證這場畢業典禮。」
從台灣搭機到烏干達，再從烏干達坐小飛機到南蘇丹首都朱巴（Juba），最難熬的是搭乘小飛機的過程中，不只需要降落兩三次加油、轉機，還得忍受不穩定的氣壓與劇烈搖晃；來回耗上的20多個小時，讓她嘔吐到連膽汁都吐了出來。抵達目的地，「機場」是沙漠中的一塊黃土硬地，住的是帳篷，洗的是發臭的黑水，沒有電話與網路，只能用NGO的衛星電話對外聯絡。第一晚，黃凱琳就聽著整夜野狗跟鬣犬的吠聲，徹夜難眠。
「大約凌晨四點多，我聽到一個孩子淒慘的尖叫聲，卻分不出那是男孩女孩，也不知道那是被野獸攻擊還是從樹上掉下來的慘叫聲。」她回想：「我躺在帳篷裡，開始一直掉眼淚，多麼希望那個孩子可以安全地睡在我身旁⋯…」
〈如此不簡單〉一場畢業典禮 勝過首都慶典
這所學校的負責人，是土生土長的南蘇丹青年James，在他成長過程中，輾轉待過3個國家的難民營，後來得到去美國的機會，卻選擇留在自己的國家，照顧這些孩子。
「由於James的事蹟太特別，許多官員、將軍和國會議員都知道他，因此紛紛熱絡出席典禮——而且，沒人想過在戰亂中會出現這批高中畢業生。」黃凱琳說：「由於典禮對外開放，來參與的人甚至多過參加首都慶典的百姓，四周都有配槍的軍人維持秩序。這種場面，誰能想到只是一場16名學生的畢業典禮？」
在台灣，畢業典禮「頻繁」又「平凡」，宛如只是一道「求學過程的普通程序」，許多畢業生甚至視之無趣、懶於出席，在南蘇丹，卻是如此珍貴。「許多婦女圍著學生跳舞慶祝，那種大聲尖叫、歌唱的程度，好像不是在慶祝一批高中生畢業，而是慶祝國家得救了……」
在危險重重的南蘇丹來去，黃凱琳只衷心期盼，「畢業典禮」不再被視為奇事，終有一天，南蘇丹的人們能為國家發出真正的歡呼。
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標題：〈台灣人在世界角落〉在南蘇丹見證畢業典禮
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