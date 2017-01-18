〈生活OK繃〉海帶芽 營養又好用

2017-01-18

文／心惠

家中常備食材的必要條件就是保存容易、簡單易做、營養好吃以及即可上桌，綜合以上，我很推薦「嫩海帶芽」，每當欠缺一道菜或一道湯時，它隨時可以派上用場。

嫩海帶芽通常為乾燥包裝，吃法多元，一小把即可膨脹十倍的量，最簡單的做法就是泡在煮開的涼水中10分鐘，瀝乾淋上香油、鰹魚醬油或和風醬，再依個人喜好加入蒜汁、薑末或蔥末，拌勻後就是一道色香味俱全的健康佳肴。或是直接加入滾水中，煮成海帶味噌豆腐湯，簡單又不失營養，因此嫩海帶芽成了我們家中的常備食材。

記得多年前在德國參加短期的語言學習課程，主辦單位為增進來自世界各地不同學員之間的互相交流，舉辦了一場國際晚宴餐會，參加者需自備一道食物共同分享，那時我就是端上簡單的涼拌海帶芽，結果學員都對這道來自東方的菜肴稱讚不已。

買一包海帶芽放在家中，你將可以發現它的妙用無窮。