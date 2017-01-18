〈家庭診療室〉女友訂婚前出軌 稱想狂野一下
心理諮商專家／林蕙瑛
Q：高四在補習班結識A女，後來考上不同大學，戀情維持到現在，我們大學已畢業兩年，各自有好工作，準備年底先訂婚，兩年後結婚。
最近大學同學問我是否已與A女分手，因他遇到A女與某男在戲院狀至親密。我回想最近的互動狀況，發現有疑點，才發現她老是說加班，原來是和她公司的經理有3個月的戀情了。
她坦承發生於我正好出差至中國3星期之時，是經理主動的，她不是認真的，只是想在訂婚前嘗試狂野的行為。她答應不會再與經理有糾葛，我才是她唯一愛的人，願與我同過後半生。我是真愛她，但感覺心痛，請問我能信任她嗎？
A：A女是乖乖牌，沒有交過別的男友，眼看就要訂婚，兩年後結婚，未來的生活將是平靜而充實，雖是她所期待的，但公司經理對她有意無意的放電令她心猿意馬，挑起她嘗鮮之心，想想這輩子再也沒機會了，姑且一試。一念之差就產生偷情行為，他們的性愛必然很刺激令她難以自拔，持續了3個月，直到被你發現為止。她完全沒看到這種婚前狂野行為對你倆關係可能造成的風險。事實上你已經受傷了。
A女的外遇對象是公司經理，吃窩邊草是最不明智之事，即使她主動停止親密關係，要恢復上司與下屬以及同事間的正常關係而沒有尷尬，真的不容易，見面互動會很不自在，你的心情也會受到影響。如果你和A女仍想往前走，應開誠布公地討論此議題，商量如何面對，是換工作呢，還是繼續留在公司，決定當然是來自她。
重建信任、恢復自在而親密的關係需要一段時間，不妨先將訂婚日期延後，以解除雙方心理壓力，等到雙方的身心都回歸到關係中，兩人最好去做婚前諮商，有許多愛侶能成功地自欺騙、背叛的傷痛中恢復關係，所以你和A女可以同心往此方向去努力。
（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）
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