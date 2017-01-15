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〈愛要怎麼說〉感情裡的小插曲

2017-01-15

文／零

我和男友交往的第3年，感情生活已經進入平淡、枯燥、無趣的階段。年輕的我很早熟，一直覺得自己不需要轟轟烈烈的愛，只想要細水長流的感情。於是，當年輕早熟的我遇上了比我年長5歲，思想也十分成熟的他，我們一拍即合，在他提出交往的當下，馬上就答應了。

交往後的生活也沒甚麼變化，只是吃飯逛街時多了個伴，想要聊天時多了個對象。剛開始他還會在特別的節日，如我的生日、耶誕節、情人節時，給我製造小驚喜，這些都讓我覺得非常感動。後來他覺得我們的感情已經穩定，就漸漸少了陪伴、少了親暱，也少了問候，我開始懷疑這難道真是我所想要的細水長流嗎？

這時候，我們公司進來了一位新同事，我身為部門的前輩，負責帶領他熟悉整個工作環境。在相處之下，我們關係愈來愈好，漸漸地也談起心事來。有一次在我抱怨男友的冷淡時，他向我表白，說他不會像我男友一樣冷落我，會一直對我好。這若是在以前，我是不會猶豫的，面對追求者一律拒絕，但這次，我對他說我會考慮。

回家以後，我撥了通電話給男友，告訴他我想分手。他默默無言，掛掉了電話。我終於忍不住哭了，想不到就連分手他也這麼冷漠。沒想到沒過多久，我家門鈴響了，來的人正是男友。

我們談了很久，他問我想要分手的原因，我邊抽泣邊說出自己的委屈。他歎了口氣，解釋他是為了我們更好的未來而打拚，他一直認為我們的感情已經穩定到不需要任何承諾了，沒想到我不斷地胡思亂想，導致了這樣的誤會。經過這次的深入交談以後，我和男友的關係又恢復以往，甚至更好。

隔天到了公司，我拒絕了那位同事。他說他早料到這結果，也依然祝福我。這件事我並沒跟男友提過，心想，就讓這件小插曲，從我生命中慢慢淡去吧！

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