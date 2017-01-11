〈12星座戀愛占卜〉2017愛情危機大預測（下）

2017-01-11

文／占星師 娜塔

還記得昨日提到的2017年愛情危機組別分類嗎？最高危險群組是天秤、牡羊、巨蟹和山羊座；次高危險群為射手、雙子、處女和雙魚座；相對平安組則是金牛、獅子、天蠍和水瓶。

危機指數預測以太陽星座／上升星座為基準，若一併參照金星星座，準確度更高。若金星落入次高危險群，危機就再加半顆星；若金星落最高危險群，就再加一顆星，依此類推。

處女座 8/24~9/22

愛情危機指數★★★

處女座朋友去年忙過頭，今年在工作專業或自我認同出現瓶頸，感情也可能呈現停擺或空窗，即使有對象，恐怕自顧不暇。去年12月，歌壇天后蔡依林才與男友分手，原因是交往6年聚少離多、漸行漸遠，於是協議分了。處女座的感情容易受到格差戀吸引，信仰愛情的你，願意放手一搏，惟日子久了，那背景差異無法消弭，反而成為分裂的主因，不如回到個人專業。當處女座有金星落巨蟹或天秤時，則可能有三角戀加入劇碼的情況。

天秤座 9/23~10/23

愛情危機指數★★★★

天秤座有太歲星流木（天秤）的加持，今年向外發展特別意氣風發、人際情緣暢旺，尤其當金星同落天秤的人，桃花雙倍暢旺，大有結婚運，惟桃花運招徠各路人馬，恐身陷三角或多角追求，如何留下正緣、砍去負緣，需要智慧。

當金星落處女座或射手時，一來可能步上情到濃時情轉淡的危機，二來可能財務緊縮、寅食卯糧，與日座處女做法不同的是，日座天秤不傾向用工作藉口結束戀情，但是當金星顯示財務有困難或財源停滯時，心情糟也會影響感情，變得有氣無力。

天蠍座 10/24~11/22

愛情危機指數★★

天蠍人不輕易進入感情，若已有穩定關係，今年會平穩走下去，尤其金星落天蠍者。若有金星落天秤或山羊時，那麼桃花、結婚、小三等議題浮出檯面，就不利於結婚。劇本是這樣的：你在職場全力忙開創新局、爭戰連連，沒時間考慮結婚，同時暗桃花不時冒出，你會納悶要不要為了一棵樹而放棄一座森林？當有金星落處女座或射手時，感情易進入低潮期，可能因為忙個人專業沒空讓關係回春，不是繼續擱淺就是分手。幸運的是，10月中之後，流木移往天蠍座，是你本命年，秋天到來時，情事將變得明朗。

射手座 11/23~12/22

愛情危機指數★★★

射手朋友今年仍處於流土磨練期，容易受挫覺得累，健康需加強，以往過度擴張的行動與花費都要收斂與管理，尤其若有金星落山羊或天秤者，桃花運勢被強化，人脈與錢脈突然流動，三角關係也來招手，短暫繽紛與受歡迎容易讓你昏頭，而無論金錢或感情，貪慾是最大的考驗，任性恣意妄為容易吸引同樣貪得之人，找到界線急流勇退才算明智。當有金星落射手座時，受流土週期磨損，既有愛情慢慢進入單調期，似乎緣分盡了，只能讓它結束，不過因某種慣性或責任拉扯，有時來回數次才分得了手。

山羊座 12/23~1/20

愛情危機指數★★★★

山羊座朋友若已有戀情，傾向安分守已，注重然諾，尤其金星落天蠍或水瓶者，2017是比較安全的一年；若有金星落山羊者，三角桃花可能令人虛榮一時，但來向複雜，後果不堪設想，要培養斬去貪慾的智慧。

若有金星落射手或雙魚，前者的戀情漸漸淡出，最終有分手之虞；後者戀情產生波折、阻礙或聚少離多，金星雙魚易悲觀感覺沒有價值，坐困愁城，此時也許透過宗教或冥想靜心，不放棄對愛情的信念，熬過秋天，戀情就有新氣象。

水瓶座 1/21~2/18

愛情危機指數★★

水瓶人雖愛玩愛探索，對既有戀情也有忠實的一面，2017年愛情危機最少的是有金星水瓶的日座水瓶，正值流木（天秤）為你帶來大量的正向桃花與遷移運，有助你拓展人脈。當你有金星落山羊或牡羊時，外出活動或旅行，易有負向或複雜桃花，單身的水瓶可以探索好玩，但若已有戀情對象時，還要向外探索延伸，危機就攀升了。

當有金星落射手或雙魚時，前者也是容易進入分手，日座水瓶比較起其他星座，對分手格外爽快；不過當金星落雙魚時，反而拖拖拉拉、欲走還留，建議秋天之前不要設定結果、放空一切，心情會好過些。

雙魚座 2/19~3/20

愛情危機指數★★★

很抱歉，無論日座、上升、月亮、金星落雙魚座的朋友，秋天以前，無論感情婚姻、工作健康，這真不是你的流年。不過別灰心，晃到秋天，一切就會逆轉，在秋天之前，以修身養性、念書學習、少向外衝撞為重點，危機可望全面下降。

日座雙魚若有金星（月亮）水瓶或金牛者，是幸運的群組，你們穩定向前的力量不回顧也不自憐，安定在既有工作或生活計畫；而金星落山羊或牡羊這一組人，既有感情容易產生衝突不順，負向桃花又在一旁攪局，尤其金星牡羊，很容易切斷關係連結。

每一年愛情運勢風水輪流轉，如果2017年你正落入感情危機高危險群，無論楣運來自你或對方，當你堅定愛情的信念，懷抱敞開的心走下去，眼下危機不過是對愛情忠誠度的測試而已。等到2017年年底流木行運到天蠍座時，戀情就有新氣象了。