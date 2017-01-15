〈戀愛大智慧〉真實的愛情

2017-01-15

文／東也

到底怎麼樣才算是愛呢？有的女孩會覺得，對於自己的男友，喜歡他白馬王子的高帥外型、喜歡他放電的眼神、喜歡他不可一世的才華、喜歡他為了當護花使者花錢不手軟的豪氣，只要想到他，就會陶醉不已，一旦他離開，便會感到整個世界趨於崩裂，這種沒有他就活不下去的感受，就是愛情。

其實，這樣的女孩只是將焦點放在男友顯而易見的光環上，認為高富帥的男人必定是情場上受人矚目的焦點，讓女性想要征服他，讓他拜倒在自己的石榴裙下，如此一來，就可以向別的競爭者炫耀自己是多麼地出色，才能折服這誘人的獸。換言之，不少女性所想要的，只不過是逃我捕的狩獵快感，所品嘗的，是她喜歡他以及他需要她的滋味，在互動相處的過程裡，無論是打情罵俏，或是故意釋放給他看的醋意，都是耽溺，久了之後，只會沉陷其中而無法自拔。

很多人都忘了，愛情裡最重要的，其實是激情之後的平淡，特別是困難來臨時，兩人是否能攜手共度，像是女方的父母不喜歡他的家世，女孩會如何選擇？能否為了自己的心意，和家人抗爭到底？不妨好好思考若自己遇上這樣的狀況時，自己會如何做吧！

還有更重要的一點，究竟自己所愛的，是否只限於他表現出的那些美好的一面？有沒有足夠的包容心接納他的一切？當他處於低潮時，願意無條件伸出手，和他站在同一邊，和他禍福與共、共度白首？

如果這些問題，女孩的答案全都是肯定的，相信就可以找到愛情真正的價值，而不是追逐表相的感覺，直到那時，對愛的感受，才會是真實的。